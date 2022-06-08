DR MITCH S - AUSTRALIA GIVES THE REAL ACCOUNT THE BIO METRIC MRNA JAB AND ITS DEVASTATING RESULTS AND MASS DEATH DIRECTLY RELATED TO THE NOT SAFE AND INEFFECTIVE - NOW KNOWN KILLER AND MAIMER MRNA JAB

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DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-WEAPON - GIVES YOU AIDS - DO YOU WANT A JAB
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
BIO METRICS - YOU WERE WARNED - BIO METRICS - YOU WERE WARNED - https://www.brighteon.com/5cb8c9aa-5688-4679-97ea-049ede08a797
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/
uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/
VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE -https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
MRNA VACCINE DAMAGE! - SUDDEN DEATH SYNDROME -REALLY? -https://www.brighteon.com/485005aa-7a57-425a-96af-37b75fe7d72b
THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66
TRUMP WANTS TO MEET GATES TO CLOSE DOWN FREE SPEECH https://www.brighteon.com/eb9c1aa0-1470-4756-9897-463f37d701e2
ANDY WAKEFIELD DROPS JAB INFERTILITY BOMBSHELL! - https://www.brighteon.com/f8ce528f-a38e-4740-96f9-ea5d10817580
THE CIA - https://www.brighteon.com/e1a0ee2e-07d2-460b-9db7-2affc9861348
VAXX DAMAGE ITS MUCH WORSE THAN YOU THINK! - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34
YOU HAVE ALL BEEN TRICKED AND TRACKED - WARP SPEED! -https://www.brighteon.com/274501be-cc19-4ef1-9e09-fd4c3f85f549
BE WELL AWARE ABOUT VACCIANIA! -https://www.brighteon.com/bbc9f7c0-a0f0-4870-af68-41c9aef9aff8