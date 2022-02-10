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TRUDEAU THE CLOWN AND SCHWAB NWO PUPPET NOW BACK PEDDLES WARP SPEED!
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50 views • February 10, 2022
TRUDEAU THE Klaus Schwab CLOWN.
THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8
PFIZER CEO ALBERT BOURLA: "WE DIDN'T STUDY THE REAL VIRUS, BUT A VIRUS THAT WE BUILT IN THE LAB." - https://www.bitchute.com/video/y1lnQ6KlpOyS/
WARNING TO TRUCKERS & CONVOY SUPPORTERS - https://www.bitchute.com/video/XFuVqffQcipp/
HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/
SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/
LETS REWIND A DECADE - https://www.brighteon.com/6469e162-544a-44bb-9f88-2741b0f0c9a7
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
Trudeau Walks Out On Parliament & Gets Booed Viciously For Refusing To Listen - https://www.brighteon.com/b50ec226-74a1-4566-a00b-5e6e14e0f296
Boris Ex Girlfriend Suggests Carrie & Govt Are Satanists - https://www.brighteon.com/576a23d4-6d96-4635-96b9-382432de26bf
THE CABALS FINAL CARD BEWARE! DO NOT BE FOOLED! - https://www.brighteon.com/7955c05c-a710-4ac0-8fd5-3297e7ce4865
JEFFREY EPSTEIN DONALD TRUMP ABUSE VICTIM SPEAKS OUT SAYS DONALD TRUMP ABUSED HER FULL TESTIMONY? - https://www.brighteon.com/ad0808a3-59ff-431f-91dd-6299c404e064
2/9/2022 The Stew Peters Show: Stew Peters ft. Leo Zacky, Karen Kingston, Andrew Torba, Dr. Jane Ruby, Carlos Cortez Jr - https://www.brighteon.com/8606a9d6-7cf7-4b8f-b8d0-cd97a5163686
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
covid is an alergic reaction - https://www.brighteon.com/b2afd6ae-384a-40ab-bdab-c228579f88f1
TREDEUOS WORLD IS COLLAPSING! - https://www.brighteon.com/ea0a1a61-d4cd-4081-a30c-97e1fe3ae1cf
THE CHICKENS COME HOME TO ROOST FOR THE ONES WHO PROTECT THE WICKED! AND EVIL! - https://www.brighteon.com/17e883c6-a243-4ba7-a76b-a48d37fe7f41
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe
OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663
israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753
SEE RHYTHMIC PATTERN OF CONVULSIONS? NOT NATURAL. AN ELECTRONIC ATTACK BY PULSES OF ENERGY - https://www.brighteon.com/05cdc5ea-aa45-468b-adea-1c3575cfaefe
The Most Important Video You’ll Watch All Year!!! This is Life Saving!!! - https://www.brighteon.com/9f171017-f26d-4c4b-8b85-671a3853f86e
THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399
4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/
DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/
JAB PUSHING LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8
PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554
CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97
(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/
NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/
THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a
JOHN COLEMAN - CLIMATE CHANGE DOES NOT EXIST! - https://www.brighteon.com/7d0a0285-cc8a-474b-97cf-04cb995b0984
ALL NATIONS HAVE TO BOW TO THE WILL OF THE PEOPLE - https://www.brighteon.com/6bcb7d1d-5eba-4ebf-83c8-777b28b4598a
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8
PFIZER CEO ALBERT BOURLA: "WE DIDN'T STUDY THE REAL VIRUS, BUT A VIRUS THAT WE BUILT IN THE LAB." - https://www.bitchute.com/video/y1lnQ6KlpOyS/
WARNING TO TRUCKERS & CONVOY SUPPORTERS - https://www.bitchute.com/video/XFuVqffQcipp/
HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/
SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/
LETS REWIND A DECADE - https://www.brighteon.com/6469e162-544a-44bb-9f88-2741b0f0c9a7
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
Trudeau Walks Out On Parliament & Gets Booed Viciously For Refusing To Listen - https://www.brighteon.com/b50ec226-74a1-4566-a00b-5e6e14e0f296
Boris Ex Girlfriend Suggests Carrie & Govt Are Satanists - https://www.brighteon.com/576a23d4-6d96-4635-96b9-382432de26bf
THE CABALS FINAL CARD BEWARE! DO NOT BE FOOLED! - https://www.brighteon.com/7955c05c-a710-4ac0-8fd5-3297e7ce4865
JEFFREY EPSTEIN DONALD TRUMP ABUSE VICTIM SPEAKS OUT SAYS DONALD TRUMP ABUSED HER FULL TESTIMONY? - https://www.brighteon.com/ad0808a3-59ff-431f-91dd-6299c404e064
2/9/2022 The Stew Peters Show: Stew Peters ft. Leo Zacky, Karen Kingston, Andrew Torba, Dr. Jane Ruby, Carlos Cortez Jr - https://www.brighteon.com/8606a9d6-7cf7-4b8f-b8d0-cd97a5163686
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
covid is an alergic reaction - https://www.brighteon.com/b2afd6ae-384a-40ab-bdab-c228579f88f1
TREDEUOS WORLD IS COLLAPSING! - https://www.brighteon.com/ea0a1a61-d4cd-4081-a30c-97e1fe3ae1cf
THE CHICKENS COME HOME TO ROOST FOR THE ONES WHO PROTECT THE WICKED! AND EVIL! - https://www.brighteon.com/17e883c6-a243-4ba7-a76b-a48d37fe7f41
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe
OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663
israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753
SEE RHYTHMIC PATTERN OF CONVULSIONS? NOT NATURAL. AN ELECTRONIC ATTACK BY PULSES OF ENERGY - https://www.brighteon.com/05cdc5ea-aa45-468b-adea-1c3575cfaefe
The Most Important Video You’ll Watch All Year!!! This is Life Saving!!! - https://www.brighteon.com/9f171017-f26d-4c4b-8b85-671a3853f86e
THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399
4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/
DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/
JAB PUSHING LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8
PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554
CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97
(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/
NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/
THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a
JOHN COLEMAN - CLIMATE CHANGE DOES NOT EXIST! - https://www.brighteon.com/7d0a0285-cc8a-474b-97cf-04cb995b0984
ALL NATIONS HAVE TO BOW TO THE WILL OF THE PEOPLE - https://www.brighteon.com/6bcb7d1d-5eba-4ebf-83c8-777b28b4598a
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
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