267) Corvos em Gansú (China), cidade sob confinamento

Injectados e não injectados têm estruturas de grafeno no sangue. Os injectados têm maior densidade, mas desde 1992, as plantas, a população humana e animal não injectadas têm sido pulverizadas por rastos químicos (chemtrails) com nanotecnologia de óxido de grafeno e outras nano-partículas, pelo que também têm sido sujeitos aos seus efeitos cumulativos. A activação de pontos quânticos de auto-montagem de grafeno pode ser feita através de microondas, e nano-partículas de dióxido de titânio, luz azul e ultravioleta podem degradar as fitas de grafeno em nano-partículas que penetram todas as membranas do corpo. Assim, não é surpreendente, nas últimas décadas, o número crescente de susceptibilidades, indivíduos electrossensíveis (EHS), o aumento das taxas de cancro, demências e doenças auto-imunes e raras. O dano que mais se destaca na explicação desta agressão é descrito pelo nome de doença de Morgellous, uma inflamação e rejeição biológica de resíduos de grafeno através da pele e membranas mucosas. É uma prova rigorosa da existência de testes de dosagem e tolerância da população, efectuados desde há já várias décadas, feitos em áreas localizadas. Os não-injectados devem ser avisados que também estão em perigo, por indução electromagnética da tecnologia EMF na sua vizinhança, tanto de antenas de telecomunicações, como de luz LED, mas também por indução e ressonância de multidões de indivíduos injectados. O processo de instalação deste hardware é pura guerra electrónica, são armas de tecnologia quântica controladas remotamente pela Inteligência Artificial.





Créditos to LA QUINTA COLUMNA, Nov 14, 2022 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 417: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-417:5



Os corvos são as aves mais inteligentes do mundo, capazes até de utilizar instrumentos como o chimpanzé. Radiação microondas das telecomunicações e iluminação LED (ultravioleta) activam a auto-montagem do grafeno em nanotubos de grafeno dentro do organismo, tanto em injectados como em não vacinados. Porém, a tecnologia 5G, tal como apresenta o Mark Steele explica como os feixes de energia directa entre mastros telecom causam danos irreversíveis às aves que se cruzarem com eles no seu voo. A interferência biológica com o cérebro e com o controlo do movimento voluntário é perturbado e/ou danificados os criptocromos e a magnetorecepção, o cenário poderá corresponder com o descrito no vídeo.





Driven Radical Motion Enhances Cryptochrome Magnetoreception: Toward Live Quantum Sensing: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpclett.2c02840

244) Stew Peters e Mark Steele: o segredo do 4G e 5G: https://www.brighteon.com/946ecfa5-c5c3-4b7c-8aaa-557903d601dd

242) Nevoeiro inteligente (smart dust): https://www.brighteon.com/f4b3f9a8-1559-4c96-be8a-190ea69c87ef

265) Espanha: pombas catatónicas: https://www.brighteon.com/44cd640f-c94e-4351-bb59-321168a0a0c9







