265) Espanha: pombas catatónicas de Calamocha (Teruel)

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Injectados e não injectados têm estruturas de grafeno no sangue. Os
injectados têm maior densidade, mas desde 1992, as plantas, a população
humana e animal não injectadas têm sido pulverizadas por rastos químicos
(chemtrails) com nanotecnologia de óxido de grafeno e outras
nano-partículas, pelo que também têm sido sujeitos aos seus efeitos
cumulativos. A activação de pontos quânticos de auto-montagem de grafeno
pode ser feita através de microondas, e nano-partículas de dióxido de
titânio, luz azul e ultravioleta podem degradar as fitas de grafeno em
nano-partículas que penetram todas as membranas do corpo. Assim, não é
surpreendente, nas últimas décadas, o número crescente de
susceptibilidades, indivíduos electrossensíveis (EHS), o aumento das
taxas de cancro, demências e doenças auto-imunes e raras. O dano que
mais se destaca na explicação desta agressão é descrito pelo nome de
doença de Morgellous, uma inflamação e rejeição biológica de resíduos de
grafeno através da pele e membranas mucosas. É uma prova rigorosa da
existência de testes de dosagem e tolerância da população, efectuados
desde há já várias décadas, feitos em áreas localizadas. Os
não-injectados devem ser avisados que também estão em perigo, por
indução electromagnética da tecnologia EMF na sua vizinhança, tanto de
antenas de telecomunicações, como de luz LED, mas também por indução e
ressonância de multidões de indivíduos injectados. O processo de
instalação deste hardware é pura guerra electrónica, são armas de
tecnologia quântica controladas remotamente pela Inteligência
Artificial.
Driven Radical Motion Enhances Cryptochrome Magnetoreception: Toward Live Quantum Sensing: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpclett.2c02840
268) Activação desastrosa por luz LED azul e ultravioleta: https://www.brighteon.com/3ceac54d-6212-4b95-bd10-9c43cf86be83
244) Stew Peters e Mark Steele: o segredo do 4G e 5G: https://www.brighteon.com/946ecfa5-c5c3-4b7c-8aaa-557903d601dd
242) Nevoeiro inteligente (smart dust): https://www.brighteon.com/f4b3f9a8-1559-4c96-be8a-190ea69c87ef
267) Corvos em Gansú (China), cidade sob confinamento: https://www.brighteon.com/4c0a4ed6-ea5f-464d-88f2-11e71cd0ce2a
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Créditos à LA QUINTA COLUMNA, Nov 12, 2022:DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 418: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-418:a
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