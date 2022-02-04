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THE VAXXIDENTS KEEP PILING UP! - JABBED DRIVERS ARE TICKING TIME BOMBS. HEART ATTACKS STROKES AND AUTO IMMUNE OUTBREAKS AT THE WHEEL - ALL FROM THE BIO-WEAPON JAB
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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783 views • February 04, 2022
ANOTHER VAXXIDENT - HEART ATTACK AND AUTO IMMUNE ATTACK AT THE WHEEL

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GO BEYOND FEAR - REGAIN YOUR SOVEREIGNTY AND BE THE CHANGE - STEP INTO YOUR OWN POWER NOW! - https://www.brighteon.com/053ff9cf-22bb-4912-bd2a-44afe85704da

THESE KIDS ARE HERO,S - https://www.brighteon.com/b5c19c73-a454-4a89-a212-51ef58fe2b98
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