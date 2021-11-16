© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Προκειμένου να μην πληρώσω το «πρόστιμο» της δικτατορίας και να μην χάσω την βόλεψή μου ας καταπατούνται το Σύνταγμα, οι Νόμοι, η Δημοκρατία και η Ελευθερία!!!
Follow
1
Share
Report
10 views • November 16, 2021
Προκειμένου να μην πληρώσω το «πρόστιμο» της δικτατορίας και να μην χάσω την βόλεψή μου ας καταπατούνται το Σύνταγμα, οι Νόμοι, η Δημοκρατία και η Ελευθερία!!! https://ugetube.com/watch/x7C7pZmMjVX4DWD , https://rumble.com/vp9zk7--....html .
ΕΥΓΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ, ΓΝΗΣΙΕ ΑΠΟΓΟΝΕ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ…
Ο ψοφισμένος της ψοφισμένης Δημοκρατίας του Δρακούλη Μιζοτάκη.
Σύνταγμα, άρθρο 5, παρ. 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
Νόμος 3418, άρθ. 12, παρ. 1: ‟ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ”.
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ (ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ) ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ… ΤΙ ΦΤΑΙΜΕ;;; ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ… https://www.brighteon.com/016a70cf-5a55-4a1d-afa9-c88b057a61e0 , https://ugetube.com/watch/lR9StujrhbY3KXd , https://rumble.com/vp8zkz-42409763.html . ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;
ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ https://www.brighteon.com/580b9400-982e-4610-864d-c7fb0a0727c0 , https://ugetube.com/watch/XTggicLEX9WPoS6 , https://rumble.com/vp5mh9-42252813.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .
«Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ».
ΕΥΓΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ, ΓΝΗΣΙΕ ΑΠΟΓΟΝΕ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ…
Ο ψοφισμένος της ψοφισμένης Δημοκρατίας του Δρακούλη Μιζοτάκη.
Σύνταγμα, άρθρο 5, παρ. 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
Νόμος 3418, άρθ. 12, παρ. 1: ‟ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ”.
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ (ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ) ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ… ΤΙ ΦΤΑΙΜΕ;;; ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ… https://www.brighteon.com/016a70cf-5a55-4a1d-afa9-c88b057a61e0 , https://ugetube.com/watch/lR9StujrhbY3KXd , https://rumble.com/vp8zkz-42409763.html . ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;
ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ https://www.brighteon.com/580b9400-982e-4610-864d-c7fb0a0727c0 , https://ugetube.com/watch/XTggicLEX9WPoS6 , https://rumble.com/vp5mh9-42252813.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .
«Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ».
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.