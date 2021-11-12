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ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ
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209 views • November 12, 2021
ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ https://ugetube.com/watch/XTggicLEX9WPoS6 , https://rumble.com/vp5mh9-42252813.html . ΠΗΓΕΣ: Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. GENOCIDE WITH COVID VACCINES OF DEATH FROM ANTICHRIST PRIME MINISTER DICTATOR MITSOTAKIS https://ugetube.com/watch/UYmDCwqVmAp1oG9 , https://rumble.com/vowf9n-genocide-with-covid-vaccines-of-death-from-prime-minister-mitsotakis.html . ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/28103-deaths-2637525-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-european-members-of-parliament-speak-out .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ. ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΟΥ https://www.brighteon.com/7959a130-16c4-4f20-85ac-e230445930ac , https://ugetube.com/watch/P24sE149KjGxI68 , https://rumble.com/vos3bh-41621453.html .
«Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ».
ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/c8888f2c-00ee-4b07-b5c3-9f17ae86bfd5 , https://ugetube.com/watch/dyfnax4HQsnfTeJ , https://rumble.com/vor58t-41577293.html . «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ. «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκωμεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Καινή Διαθήκη, Α΄ Ιωάν. 2, 18).
O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. GENOCIDE WITH COVID VACCINES OF DEATH FROM ANTICHRIST PRIME MINISTER DICTATOR MITSOTAKIS https://ugetube.com/watch/UYmDCwqVmAp1oG9 , https://rumble.com/vowf9n-genocide-with-covid-vaccines-of-death-from-prime-minister-mitsotakis.html . ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/28103-deaths-2637525-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-european-members-of-parliament-speak-out .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ. ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΟΥ https://www.brighteon.com/7959a130-16c4-4f20-85ac-e230445930ac , https://ugetube.com/watch/P24sE149KjGxI68 , https://rumble.com/vos3bh-41621453.html .
«Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ».
ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/c8888f2c-00ee-4b07-b5c3-9f17ae86bfd5 , https://ugetube.com/watch/dyfnax4HQsnfTeJ , https://rumble.com/vor58t-41577293.html . «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ. «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκωμεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Καινή Διαθήκη, Α΄ Ιωάν. 2, 18).
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