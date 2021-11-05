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ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ. ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΟΥ.
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41 views • November 05, 2021
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ. ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΟΥ https://ugetube.com/watch/P24sE149KjGxI68 , https://rumble.com/vos3bh-41621453.html .
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Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl .
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