ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ… ΤΙ ΦΤΑΙΜΕ;;; ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ…

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

12 views • November 15, 2021





Στους έσχατους καιρούς ο διαχωρισμός είναι ανάμεσα σε σφραγισμένους που έχουν προσκυνήσει την αντίχριστη δικτατορία ενώ βλέπουν ότι μεταχειρίζεται ως πειραματόζωα τις ανθρώπινες ψυχές και τις σφραγίζει με τα ψυχοκτόνα αυτοκτονικά κορωνοεμβόλια ρώσικη ρουλέτα θανάτου



Ο Πασχάλιος κανόνας δεν τηρείται από το ημερολόγιο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί παπικοί για αυτό είναι αιρετικό ως άλλη μια αίρεση στις τόσες αιρέσεις του «αλάθητου» αντίχριστου Πάπα, κοσμικού Μονάρχη της Ρώμης, με το φιλιόκβε, την δήθεν κτιστή σωτηριολογική ενέργεια του Θεού, τα άζυμα, την μαριολατρεία και χίλιες δυο αιρέσεις ακόμα χωρίς τέλος... Ωστόσο, ο Πασχάλιος Κανόνας, όπως μόνο αυτόν όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε πάντα το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, τηρείται στην Ελλάδα με το ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιούλιου Καίσαρα και με το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Όμως η διοικούσα Ιεραρχία έχει πέσει στην παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού με ορόσημο το 2001 που αναγνώρισε δημόσια και επίσημα τον αιρετικό Πάπα της ρώμης ως Επίσκοπο με την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα και την υποδοχή του από τον ψευδεπίσκοπο Χριστόδουλο, για πρώτη φορά μετά την απόσχιση των αιρετικών παπικών το 1054 μ.Χ. από την μόνη αληθινή διαχρονική Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην συνέχεια ο οικουμενιστής αιρεσιάρχης ψευδοπατριάρχης Βαρθολομαίος δημόσια όπως είδαμε και από τα διεθνή ΜΜΕ και το διαδίκτυο μνημόνευσε το 2006 και το 2014 τον αιρετικό αντίχριστο «αλάθητο» Πάπα της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,



ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ https://ugetube.com/watch/XTggicLEX9WPoS6 ,



ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html .



«Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ (ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ) ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ… ΤΙ ΦΤΑΙΜΕ;;; ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ… https://ugetube.com/watch/lR9StujrhbY3KXd https://rumble.com/vp8zkz-42409763.html . ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;Στους έσχατους καιρούς ο διαχωρισμός είναι ανάμεσα σε σφραγισμένους που έχουν προσκυνήσει την αντίχριστη δικτατορία ενώ βλέπουν ότι μεταχειρίζεται ως πειραματόζωα τις ανθρώπινες ψυχές και τις σφραγίζει με τα ψυχοκτόνα αυτοκτονικά κορωνοεμβόλια ρώσικη ρουλέτα θανάτου http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/28103-deaths-2637525-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-european-members-of-parliament-speak-out λόγω της απιστίας τους και στους ορθόδοξους ομολογητές που με την Χάρη του Θεού θα δώσουν ακόμα και το αίμα τους ως Μεγαλομάρτυρες των εσχάτων ημερών, που δεν προσκυνούν τους δικτατορίσκους προδρόμους του αντιχρίστου γιατί οι αντίχριστοι θεωρούν υπέρτατο αγαθό την σωματική υγεία και θέλουν δήθεν να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή μας με τα ψυχοκτόνα εμβόλια, αντίχριστη σφραγίδα, αλλά αδιαφορούν για την σωτηρία της Αθάνατης Ψυχής μας.Ο Πασχάλιος κανόνας δεν τηρείται από το ημερολόγιο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί παπικοί για αυτό είναι αιρετικό ως άλλη μια αίρεση στις τόσες αιρέσεις του «αλάθητου» αντίχριστου Πάπα, κοσμικού Μονάρχη της Ρώμης, με το φιλιόκβε, την δήθεν κτιστή σωτηριολογική ενέργεια του Θεού, τα άζυμα, την μαριολατρεία και χίλιες δυο αιρέσεις ακόμα χωρίς τέλος... Ωστόσο, ο Πασχάλιος Κανόνας, όπως μόνο αυτόν όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε πάντα το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, τηρείται στην Ελλάδα με το ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιούλιου Καίσαρα και με το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Όμως η διοικούσα Ιεραρχία έχει πέσει στην παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού με ορόσημο το 2001 που αναγνώρισε δημόσια και επίσημα τον αιρετικό Πάπα της ρώμης ως Επίσκοπο με την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα και την υποδοχή του από τον ψευδεπίσκοπο Χριστόδουλο, για πρώτη φορά μετά την απόσχιση των αιρετικών παπικών το 1054 μ.Χ. από την μόνη αληθινή διαχρονική Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην συνέχεια ο οικουμενιστής αιρεσιάρχης ψευδοπατριάρχης Βαρθολομαίος δημόσια όπως είδαμε και από τα διεθνή ΜΜΕ και το διαδίκτυο μνημόνευσε το 2006 και το 2014 τον αιρετικό αντίχριστο «αλάθητο» Πάπα της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας https://rumble.com/vhp893-29730567.html https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX . Επιπλέον αναγνωρίστηκαν και για πρώτη φορά Συνοδικά πλέον το 2016 στην ληστρική Σύνοδο της Κρήτης όλες οι αιρέσεις ως Εκκλησίες (παπικοί, προτεστάντες, μονοφυσίτες και άλλοι αιρετικοί) και προώθησαν τις διαθρησκειακές σχέσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίχριστης πανθρησκείας παρασύροντας και το ακατήχητο ποίμνιο για να γινόμαστε ένα παναιρετικό σώμα και να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση αν δεν είμαστε αποχωρισμένοι, αληθινά αποτειχισμένοι χωρίς καμιά εκκλησιαστική κοινωνία με τους αμετανόητους αιρετικούς οικουμενιστές πανθρησκειαστές ψευδεπισκόπους που είτε χρησιμοποιούν το νέο διορθωμένο ημερολόγιο ή το αδιόρθωτο Ιουλιανό και όρισαν νέες πολλές ψευδοσυνόδους, δήθεν Εκκλησίες που κάθε μία διεκδικεί ότι είναι η αληθινή χωρίς την αναγκαία έγκριση μιας έγκυρης Οικουμενικής Συνόδου, που μόνο αυτή έχει τέτοια δικαιοδοσία... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ https://www.brighteon.com/580b9400-982e-4610-864d-c7fb0a0727c0 https://rumble.com/vp5mh9-42252813.html (ΒΙΝΤΕΟ).ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 «Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ». Keywords freedompoliticschristreporttruthnwozionismwhoglobalizationantichristdictatorshipdemocracy666hellasplandemicgenocite

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