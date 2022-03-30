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AUSTRALIA IS BEING WEATHER WARFARE ATTACKED BY ITS OWN PRINCIPALITY'S TO CAUSE CHAOS AND CLEAR THE LAND FOR UN AGENDA 2030 - MURDOCH FAMILY IS IMPLICATED! CARBON FREE = NO HUMAN BEINGS!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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3729 views • March 30, 2022
AUSTRALIA IS BEING WEATHER WARFARE ATTACKED BY ITS OWN PRINCIPALITY'S ,LIQUID NITROGEN STYLE WEATHER WARFARE IS HAPPENING TO ALL THE SIGNED UP CORRUPT GENOCIDAL LEADERS WHO SIGNED YOU UP FOR EXTERMINATION IN ITS 21/2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM , WEF, WORLD BANK, THE VATICAN ROME, ROYAL FAMILY'S , PSYCHOPATHIC GENOCIDAL MP,S AND PRESIDENTS, GATES TYPE OLIGARCHS , ALL BENEFIT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ FROM YOUR MISERY WHILE THEY CREATE THE WEATHER AND BLAME IT ON GOD! - THE WORLD CAN NOW SEE WHAT HAS BEEN HIDDEN AND THE VALE IS LIFTED -"WELCOME TO REALITY! - YOUR GOV IS TRYING TO RUB YOU OUT! - BUT THEY WILL NOT SUCCEED AND ALL WILL STAND ACCOUNTABLE FOR WHAT THEY DID OR DID NOT DO WHEN THEY COULD OF!

BIDEN FELONY IMMINENT - DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/4c74798d-ef0f-4995-911e-1c7048836caa

THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765

SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/

Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564

6G PURPLE DEATH RAIN AND COVID SYMPTOMS WORLDWIDE - GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913

SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/

MAX IGAN AUSTRALIAN WEATHER WARFARE ON AUSTRALIA AND THE WORLDS COUNTRIES BY NWO UN21/30 PSYCHOPATHS - https://www.brighteon.com/8a92b380-7a15-478e-bbba-1d8e1928af70

WARNING YOUR DNA IS AT GREAT RISK - RED - https://www.bitchute.com/video/O389FtLks9OU/

THE UKRAINE CONNECTION - https://www.bitchute.com/video/r7ae1soFXiBz/

uk column news Ukraine special - https://www.bitchute.com/video/dVA7GZuRgmMq/

UKRAINIAN NAZI,S NEED TO BE REMOVED! https://www.brighteon.com/7f0d5abc-dd40-48df-b4b5-e09006a69f17

5g wi fried 10 things you should know! - https://www.bitchute.com/video/2YPjCSdJkY7S/

the new world order and how to oppose it - https://www.bitchute.com/video/EWJIb1qP6xMb/

THE LONG TERM AFFECTS OF THE JAB - https://www.brighteon.com/53b45acb-161b-4510-8099-cb777d892a5a

There is a real genocide going on now - everyone's got aids - https://www.bitchute.com/video/oRCyqTAEY05o/
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