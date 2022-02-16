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5G TOWER BURNED DOWN! - THE UK ARE AWAKE! - 5G IS A WEAPONIZED RADIATION MICROWAVE KILLER TO DEPOPULATE THE EARTH OF HUMANS - CARBON ZERO DEATH CULT!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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211 views • February 16, 2022
THE CRIME OF 5G - https://www.brighteon.com/f80c3288-2a1b-4a94-9682-66deb61ea15c

ELF WAVES DIRECT ENERGY KILLING YOU IN HOSPITALS - https://www.brighteon.com/803cbcf8-cc8b-4605-8131-74d43d45bb04

Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4

THE GRAND JURY BEGINS - DR REINER FUELLMICH - https://www.brighteon.com/2f5d12fe-758e-48a4-a76c-7406ca3fb7b6

60 HERTZ (5G) WILL COOK YOU. 1985 CNN VIDEO ABOUT MICROWAVE WEAPONS AT 60 HERTZ - https://www.bitchute.com/video/FphwIjrt7pHL/

WATCH WHAT 5G DOES TO THIS DRONE! - AEROPLANES BEWARE! https://www.brighteon.com/2e21aeaa-40cb-47b5-8d25-2b971be2265f

HAARP & Chemtrails affecting the human mind, brain, & body - https://www.brighteon.com/2a32d0c8-5e52-468c-9bb8-76ce21325b3f

THE BOOKIES ARE BEHIND IT! - https://www.brighteon.com/90815e58-7fb9-43b1-8da3-243240eecac3

The Dr. Hotze Report: Dr. Steve Hotze ft. Dr. Carrie Madej - https://www.brighteon.com/fe20f5db-d071-45e8-9693-10a98d8d7dc8

5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/

5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494

5G STREET LAMPS THE KILLER OUTSIDE YOUR DOOR! - https://www.brighteon.com/893d4f84-38dd-4368-9a8b-5e931859bb01

THIS IS HOW THET D-E-W IT! https://www.bitchute.com/video/9F46tfxrpGwz/

AIDS IN THE SPIKES - YIKES! - https://www.brighteon.com/9e504c39-db54-4a3d-80e2-102b7e85f80c

FREE MASON DOUG FORD BACK PEDDLES AS FAST AS HE CAN! - https://www.brighteon.com/e1cb1013-6dec-4977-b5ff-8b6e88bca482

BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/

5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-8763382e5bdf

GRACE WANTS TO WAKE YOU UP! - https://www.brighteon.com/fb4eb8a7-c43d-4972-9264-0bb6bc42cff9

THE BBC - VACCINE HAS HIV IN IT! - https://www.brighteon.com/f8e38327-4b33-428d-9b20-bb1be8ea2b04

WHATS HER FACE - https://www.brighteon.com/fb36d09d-37b2-4b4a-8521-a4579ecd7a6b

PCR FRAUD - LEMON DRINK TESTS POSITIVE AT THE PHARMACY DESK - https://www.brighteon.com/8476a40f-e8c5-42cb-847f-d61c97b63013

THE EU - THE ORGANISED CRIME SYNDICATE AND A WARNING! - https://www.brighteon.com/120306f1-6c19-473c-8250-b3321ae4e68f

SCOT MORRISON RECALLS "50 MILLION DOSES" OF THE EXPERIMENTAL MRNA VILES AS THEY GIVE EVERYONE HIV LEADING TO AIDS AND MUCH WORSE! - https://www.brighteon.com/8e91671e-6365-488b-8360-fc63b5ae5bdc

CEYLON - HIV AIDS FROM THE SHOT WHAT YOU GONNA DO ABOUT IT? - https://www.bitchute.com/video/qCcKGnvWuDSN/

GIRL GIVES TESTIMONY AFTER THE MRNA JAB - https://www.bitchute.com/video/8BoFV3CdsLu1/

5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/

SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80

YOU SHALL KNOW THEM BY THEIR SYMBOLS - https://www.brighteon.com/691a1316-e4c3-4636-a5cf-775e45b17755

CANADIAN COP SHOCKED BY ITS NOW COMMUNIST GOVERNMENT https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80

CHECK THIS OUT! - JIBBY JABBED DEATH! https://www.bitchute.com/video/33ovkFU7oQdL/
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