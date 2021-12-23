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SHOCKING HUMAN RIGHTS ABUSES WITHIN THE UK NHS HOSPITALS AND THE CROWNS POLICE - MAN GETS DRAGGED , ABUSED AND ASSAULTED AT DYING DAUGHTERS DEATHBED! NUREMBURG 2.0 CRIMES AGAINST HUMANITY!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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71 views • December 23, 2021
ALL BUT THE FAMILY WHO SUFFERED THIS CRIME SHOULD BE JAILED FOR CRIMES TO HUMANITY - IMAGINE IF THIS WAS YOUR LOVED ONE! OR YOU! DO YOU THINK THIS IS ACCEPTABLE FROM BOTH ORGANISATIONS WHO ARE THERE TO SERVE YOU?

WHY YOU ASK - TAKE COMFORT IN THIS - THE VIOLENCE OF THE WICKED SWEEPS THEM AWAY BECAUSE THEY REFUSE TO ACT JUSTLY -PROVERBS:21

Expert Analysis of SARS-CoV-2 Virus DR FRANCES BOYLE - GOF BIOWEAPON SMOKIN GUN! https://www.brighteon.com/6ab9e6ca-cfb9-47be-b766-c3c964fde209

Man Dies After Paramedics PUSSYS Refuse to Go Inside Over Covid - MAN DIES - https://www.brighteon.com/2d1e3818-b79e-4d30-a059-fe1069650aa8

IMORAL REPROBATES - NOT OF THE BELIEVERS - Counterfeit Man Of God SaysUnjabbed Immoral - https://www.brighteon.com/43428c57-1d7f-4480-a97e-cb2999b7db60 - JEWISH CHIRCH OF ENGLAND LEADER ARCHBISHOP JUSTIN WELBY IS AN AGENDA BENDER! AND AN ABOMINATION ONTO GOD. HE IS 100% CLUB OF ROME AND SYNIGOG OF SATAN CATHOLIC FORBEARER FOR THE ANTI CHRIST. "HE MUST RESIGN NOW!" THIS MAN COVERS UP FOR PEDO,S

Trump's vaccine-pimping rhetoric proves it's all POLITICAL THEATER run by the pharma cartels - https://www.brighteon.com/87f5d080-a569-495e-9aff-9af9da329d45
THEY TRADE YOUR SOULS FOR A SOULESS SATANIC HIDDEN LEADER - THE INTERNALY BLIND AI ANTI CHRIST - THEY ARE NOT THE CHOSEN PEOPLE! - ITS ALL A ZIOPP AND GODS WRATH WILL COME UPON THEM!
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It's No Longer a Conspiracy Theory! - https://www.brighteon.com/e7e598c6-6a6a-470f-ac53-81f471fcb23d

UK PARLIAMENT - Lancet editor admits he knew about the Wuhan lab leak links for a year. - https://www.brighteon.com/332413b2-66fa-4f7c-9d60-48ae307ca60b
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