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THEY TRADE YOUR SOULS FOR A SOULESS SATANIC HIDDEN LEADER - THE INTERNALY BLIND AI ANTI CHRIST
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70 views • December 23, 2021
ASIAN WOMAN HAS SEIZURE AFTER HER PHONE FLASHES - 5G KILLERS - THIS IS HOW GRAPHENE IN THE SHOT CAN RENDER YOU DEAD! VIA WI-FI - ITS A CCP/US/UK/AUSTRALIAN/CANADIAN/NZ /GERMAN/UN BIO-WEAPON DE-POP SHOT NOT A VACCINE! - https://www.bitchute.com/video/0aWgLJSD3qjt/
CRIMES TO HUMANITY! WHY DO YOU THINK PUBLIC HEALTH ENGLAND IS WITHIN THE MOD CHEMICAL WEAPONS LABS AT PORTAN DOWN - THEY USED THE SAME PLOY/PLOT WITH THE FAKE SCRIPPAL FEAR RAISING OPPERATION AFFAIR - ARMY -NHS - MSM ALL CAUGHT MAKING IT UP AS THEY WENT ALONG - REMEMBER RUSSIA RUSSIA RUSSIA! "YOU KNOW IT WAS ALL HORSE SHIT DIDNT YOU", THEY ARE ALL IN IT TOGETHER - BUT THEY WILL BE DEFEATED BY THE SPIRIT OF TRUTH! ITS UNSTOPPABLE AND INFECTIOUS DEEP DIVERS. PLEASE GOD INJECT SOME LOVE IN THE HEARTS OF THE BLIND DEAF AND DUMB BEFORE ITS TO LATE FOR THEM AND THERE WILL DEPART BEFORE THERE ALOCATED TIME LEAVING A DEAMONIC SHELL ZOMBIE! - BEREFT OF FEELING EMOTION COMPASSION OR FORGIVNESS BECAUSE OF A GOF MAN MADE BIO-WEAPON SOLD TO THE MASSES AS A WELL SHOT BUT ITS A KILL SHOT! - RISE UP NOW AND END THIS SATANIC CULT DISTRUCTION OF MANKIND ITS AN ABOMINATION WHAT THESE GODLESS SOULS ARE DOING TO INNOCENT HUMAN BEINGS WHO HAVE BEEN SCARED TO DEATH TO ACCEPT THE KILLER STROKE CAUSING HEART ATTACK INDUCING MYOCRDITIS PERICYDTIS CLOT SHOT!!!!!!!! YOU ARE THE 99% YOU WILL WIN! AGAINST WORLD TRYANNY.
HOLD THE LINE! WE ARE ONE! - GOD IS ONE! - PRAY! AND REPENT TO GOD NOW!
THERE ARE NON SO BLIND THAN THOSE WHO WILL NOT SEE.
THE VIOLENCE OF THE WICKED SWEEPS THEM AWAY BECAUSE THEY REFUSE TO
ACT JUSTLY -PROVERBS:21
The Truth About The Criminals At The Top! - https://www.brighteon.com/fa438098-4edc-4f41-a881-5aed60ede47f
Politicians Own Stock in Vax Companies - https://www.brighteon.com/2c4d96b3-b897-4d85-98ba-40bec0c75a00
IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE GENOCIDE... https://brandnewtube.com/watch/it-039-s-beginning-to-look-a-lot-like-genocide_sNvvRSx39UwMSo8.html -
Trump's vaccine-pimping rhetoric proves it's all POLITICAL THEATER run by the pharma cartels - https://www.brighteon.com/87f5d080-a569-495e-9aff-9af9da329d45
smokin gun fauci is a psycopath - https://www.brighteon.com/a6c4a724-09c3-4a8b-9a54-0e8bdf2ede3e
WARNING DREAM FOR ISRAEL- https://www.brighteon.com/db31b3a0-b551-48b2-b610-017e0f130f92
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 20 - https://www.brighteon.com/78aa41f6-b7c4-4b61-a68f-13e8b27db9a5
CRIMES TO HUMANITY! WHY DO YOU THINK PUBLIC HEALTH ENGLAND IS WITHIN THE MOD CHEMICAL WEAPONS LABS AT PORTAN DOWN - THEY USED THE SAME PLOY/PLOT WITH THE FAKE SCRIPPAL FEAR RAISING OPPERATION AFFAIR - ARMY -NHS - MSM ALL CAUGHT MAKING IT UP AS THEY WENT ALONG - REMEMBER RUSSIA RUSSIA RUSSIA! "YOU KNOW IT WAS ALL HORSE SHIT DIDNT YOU", THEY ARE ALL IN IT TOGETHER - BUT THEY WILL BE DEFEATED BY THE SPIRIT OF TRUTH! ITS UNSTOPPABLE AND INFECTIOUS DEEP DIVERS. PLEASE GOD INJECT SOME LOVE IN THE HEARTS OF THE BLIND DEAF AND DUMB BEFORE ITS TO LATE FOR THEM AND THERE WILL DEPART BEFORE THERE ALOCATED TIME LEAVING A DEAMONIC SHELL ZOMBIE! - BEREFT OF FEELING EMOTION COMPASSION OR FORGIVNESS BECAUSE OF A GOF MAN MADE BIO-WEAPON SOLD TO THE MASSES AS A WELL SHOT BUT ITS A KILL SHOT! - RISE UP NOW AND END THIS SATANIC CULT DISTRUCTION OF MANKIND ITS AN ABOMINATION WHAT THESE GODLESS SOULS ARE DOING TO INNOCENT HUMAN BEINGS WHO HAVE BEEN SCARED TO DEATH TO ACCEPT THE KILLER STROKE CAUSING HEART ATTACK INDUCING MYOCRDITIS PERICYDTIS CLOT SHOT!!!!!!!! YOU ARE THE 99% YOU WILL WIN! AGAINST WORLD TRYANNY.
HOLD THE LINE! WE ARE ONE! - GOD IS ONE! - PRAY! AND REPENT TO GOD NOW!
THERE ARE NON SO BLIND THAN THOSE WHO WILL NOT SEE.
THE VIOLENCE OF THE WICKED SWEEPS THEM AWAY BECAUSE THEY REFUSE TO
ACT JUSTLY -PROVERBS:21
The Truth About The Criminals At The Top! - https://www.brighteon.com/fa438098-4edc-4f41-a881-5aed60ede47f
Politicians Own Stock in Vax Companies - https://www.brighteon.com/2c4d96b3-b897-4d85-98ba-40bec0c75a00
IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE GENOCIDE... https://brandnewtube.com/watch/it-039-s-beginning-to-look-a-lot-like-genocide_sNvvRSx39UwMSo8.html -
Trump's vaccine-pimping rhetoric proves it's all POLITICAL THEATER run by the pharma cartels - https://www.brighteon.com/87f5d080-a569-495e-9aff-9af9da329d45
smokin gun fauci is a psycopath - https://www.brighteon.com/a6c4a724-09c3-4a8b-9a54-0e8bdf2ede3e
WARNING DREAM FOR ISRAEL- https://www.brighteon.com/db31b3a0-b551-48b2-b610-017e0f130f92
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 20 - https://www.brighteon.com/78aa41f6-b7c4-4b61-a68f-13e8b27db9a5
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