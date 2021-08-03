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ΟΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩΝΥΤΟΙ ΜΕΓΑΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΟΙ. MADCORONAVIRUSDICTATORMEDIA.
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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20 views • August 03, 2021
ΟΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩΝΥΤΟΙ ΜΕΓΑΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΟΙ. MADCORONAVIRUSDICTATORMEDIA https://ugetube.com/watch/MSF6zZPthkrP7wP , https://rumble.com/vkopde--.-madcoronavirusdictatormedia..html . ΠΗΓΗ: https://rumble.com/vkmqzx-34653741.html .

30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html .

Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs Δ΄ Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://nurembergtrials.net . https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤO ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST FALSE LIKE LOCKDOWN DICTATORSHIP ADMIT CDC – FDA https://www.brighteon.com/f633631d-a20a-4d7e-aa96-e64806b8a9f7 , https://ugetube.com/watch/G5AYBwwVBpWHTYT , https://rumble.com/vkkqim--o-pcr-test.html .

COVIDGATE- CDC: ONLY 6% OF THE COVID DEATHS ARE REALLY FROM COVID. THERE IS NO PANDEMIC! CDC: ΜΟΝΟ TO 6% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. TO 94% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! https://www.brighteon.com/cec04a63-463d-4786-b540-31d8fa3069d4 , https://ugetube.com/watch/EpTYg1akUbvo52E , https://rumble.com/vkn5u8-covidgate-cdc-only-6-of-the-covid-deaths-are-really-from-covid.-there-is-no.html .
Keywords
newsantichristdictatorshipplandemicgenocite
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