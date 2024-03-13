ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ 2024 ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΝΤΑΣ «ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»; https://ugetube.com/watch/uTNewj8EaJvV1Yk , https://rumble.com/v4j0etl-the-jewish-zionists-dream-that-in-2024-antichrist-666-appears.html . "ΨΑΛ. 95,5 ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ". ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ- SOURCE: https://youtu.be/euwx-g1Cx3s CBN News... Do the Jewish Zionists dream that in 2024 their αntichrist false messiah 666 appears? Δευτερογενής πηγή: https://dimpenews.com/2024/03/11/στήθηκε-τεράστιος-βωμός-για-τελετουρ/ .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ 29: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΙΟΥΔΕΣ! ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΣΩΘΩ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ, «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ».
«Μη φοβηθείτε από των αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι» (Μτ. 10, 28). ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦ. 10, ΣΤ. 32-33: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38: "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v486bo9-pedophilia-and-child-rape-is-the-teaching-of-sodomy-to-children.html , https://www.brighteon.com/096a87a0-51ed-4701-b44e-28006416638e , https://ugetube.com/watch/IR8dV2uPyi4ZXRX .
«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
ΟΠΟΙΟΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ ΤΟΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΔΟΜΟΒΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ... (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4fo2n0-antichrist-heretic-sodomparliament-of-greece.html , https://www.brighteon.com/6f2fc9c1-7c4c-4e6a-a554-f34332689d60 , https://ugetube.com/watch/p5YKzVJISLaCNF1 . ΤΟΝ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ;
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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