ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ https://ugetube.com/watch/IR8dV2uPyi4ZXRX , https://rumble.com/v486bo9-pedophilia-and-child-rape-is-the-teaching-of-sodomy-to-children.html .
ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ. ΠΛΑΣΘΗΚΕ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ... «ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ». «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»... ΟΧΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ. Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». "ΙΩ. 14,6 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ· ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ· ΟΥΔΕΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ ΜΗ ΔΙ' ΕΜΟΥ".
ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ Ή ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ... ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ; «Α ΚΟΡ. 6,19 ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ»... ΟΧΙ ΑΨΥΧΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΗΔΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΟ.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΒΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΝΟΜΕΣ ΣΑΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΑΜΟΥ https://www.freevolition.gr/holyeros.htm ...
ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ; Ή ΓΟΝΕΑ 1 ΚΑΙ 2 ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ; ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ “GEORGE” MADE IN USA (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v48cagr-father-and-mother-i-love-you-or-parent-1-and-2-love-you-sodomists.html , https://www.brighteon.com/c0a550b8-19d3-4285-9256-2405789ad0a7 , https://ugetube.com/watch/2oAOsEq5X3zaFub .
....
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ: https://ugetube.com/watch/IR8dV2uPyi4ZXRX , https://rumble.com/v486bo9-pedophilia-and-child-rape-is-the-teaching-of-sodomy-to-children.html .
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.