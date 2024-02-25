ΟΠΟΙΟΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ ΤΟΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΔΟΜΟΒΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ... https://ugetube.com/watch/p5YKzVJISLaCNF1 , https://rumble.com/v4fo2n0-antichrist-heretic-sodomparliament-of-greece.html . ΤΟΝ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ;
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΩΣ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ) ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ… ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)" ΚΑΙ "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
ΓΙΑΤΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ:
Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής
«Ο Θεός εκλεξάμενος, εξήγειρεν Αποστόλους, και Προφήτας, και Διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των αγίων. Ο δε διάβολος, ψευδαποστόλους και ψευδοπροφήτας, και ψευδοδιδασκάλους κατά της ευσεβείας εκλεξάμενος εξήγειρεν, ώστε τον παλαιόν πολεμηθήναι νόμον και τον ευαγγελικόν. Ψευδαποστόλους δε, και ψευδοπροφήτας και ψευδοδιδασκάλους μόνους νοώ τους αιρετικούς. ων οι λόγοι και οι λογισμοί διεστραμμένοι εισίν. Ώσπερ ουν ο τους αληθείς Αποστόλους και Προφήτας, και Διδασκάλους δεχόμενος, Θεόν δέχεται. ούτως και ο τους ψευδαποστόλους, και ψευδοπροφήτας, και ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τον διάβολον δέχεται» (βλ. Μαξίμου Ομολογητού, Περί των πραχθέντων εν τη πρώτη αυτού εξορία, ήτοι εν Βιζύη, παρ.Ι΄, P.G. 90, 144D – 145A).
Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΟΪΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ , ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΙΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΜΟΛΥΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΑΖΕΙ, ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΗΔΗ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΝΕΡΩΝΕΣ (ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΓΙΑΖΕΙ, ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ).
...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:
https://ugetube.com/watch/p5YKzVJISLaCNF1 ,
https://rumble.com/v4fo2n0-antichrist-heretic-sodomparliament-of-greece.html .
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