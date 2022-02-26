© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ;
Follow
2
Share
Report
31 views • February 26, 2022
Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; https://ugetube.com/watch/bkHjCRwTvNlVAEe , https://rumble.com/vvx0q1-53608681.html . ΠΗΓΕΣ: https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1496934388319363080 , https://indobserver.gr/εθνικα-θεματα/ελληνασ-πρωθυπουργοσ-αυτη-ειναι-η-μεγαλυτερη-στρατιωτικη-ειβολη-σε-ανεξαρτητο-κρατος-μετα-το-β-παγκοσμιο-πολεμο-το-1974-στην-κυπρο-τι-ειχαμε-ρε-δεν-ηταν-στρατιωτικη-εισβολη-και-κατοχη-που-παραμενει-ως-σημερα-τι-μετρα-ζητησες-κατα-της-τουρκιασ .
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. FREE CYPRUS 2022 https://www.brighteon.com/516e43c0-4881-432e-970c-336021f5dbb4 , https://ugetube.com/watch/F6JYD5OeiKV1BCE , https://rumble.com/vwd7h7-free-cyprus-2022.html .
Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα… να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες…». (Διαχρονικό) https://www.brighteon.com/a8a1d003-b384-4682-91c1-d589672c6ea7 , https://rumble.com/vvwijq-53585126.html , https://ugetube.com/watch/o9WzFBKlogbRRZo .
DONBAS: CRIMES AGAINST HUMANITY FROM UKRAINE NATO-EU 2012-2022. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, NATO-EΕ ΣΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ 2012-2022 https://www.brighteon.com/8b6da425-7a60-4c77-b725-51fdc8c8b349 , https://ugetube.com/watch/xL2IPOYMhIHfeZk , https://rumble.com/vw5kop-donbas-crimes-against-humanity-from-ukraine-nato-eu-2012-2022.html .
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. FREE CYPRUS 2022 https://www.brighteon.com/516e43c0-4881-432e-970c-336021f5dbb4 , https://ugetube.com/watch/F6JYD5OeiKV1BCE , https://rumble.com/vwd7h7-free-cyprus-2022.html .
Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα… να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες…». (Διαχρονικό) https://www.brighteon.com/a8a1d003-b384-4682-91c1-d589672c6ea7 , https://rumble.com/vvwijq-53585126.html , https://ugetube.com/watch/o9WzFBKlogbRRZo .
DONBAS: CRIMES AGAINST HUMANITY FROM UKRAINE NATO-EU 2012-2022. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, NATO-EΕ ΣΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ 2012-2022 https://www.brighteon.com/8b6da425-7a60-4c77-b725-51fdc8c8b349 , https://ugetube.com/watch/xL2IPOYMhIHfeZk , https://rumble.com/vw5kop-donbas-crimes-against-humanity-from-ukraine-nato-eu-2012-2022.html .
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.