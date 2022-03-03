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ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. FREE CYPRUS 2022.
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1 view • March 03, 2022
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. FREE CYPRUS 2022 https://ugetube.com/watch/F6JYD5OeiKV1BCE , https://rumble.com/vwd7h7-free-cyprus-2022.html .
Πρώτα θα πάρει η Διεθνής Κοινότητα Μέτρα με Οικονομικές Και Στρατιωτικές Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την Κατοχή Και Εισβολή στην Κύπρο που συνεχίζεται επί 50 χρόνια και μετά Κυρώσεις στην Ρωσία για την Εισβολή στην Ουκρανία.
Προηγείται η Κύπρος και οι Κυρώσεις και τα Στρατιωτικά Μέτρα κατά της Τουρκίας το κατάλαβες Δρακούλη Μιζοτάκη; Πρώτα θα πάρουμε Κυρώσεις Και Στρατιωτικά Μέτρα κατά της Τουρκίας και μετά για την Ρωσία θα Πρέπει να το Απαιτήσουμε από την Ελεύθερη Δημοκρατική Διεθνή Κοινότητα να Αναλάβει τις Υποχρεώσεις της για να μην Προδίδουμε και Ξεχνάμε την Ματωμένη Κύπρο και τον Προδομένο και από τους "Συμμάχους" Ελληνισμό.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ 2022
ΥΓ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΕΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.
Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; https://www.brighteon.com/1b69dcff-2f7f-4b4b-b735-de9347d0e18b , https://ugetube.com/watch/bkHjCRwTvNlVAEe , https://rumble.com/vvx0q1-53608681.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
Πρώτα θα πάρει η Διεθνής Κοινότητα Μέτρα με Οικονομικές Και Στρατιωτικές Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την Κατοχή Και Εισβολή στην Κύπρο που συνεχίζεται επί 50 χρόνια και μετά Κυρώσεις στην Ρωσία για την Εισβολή στην Ουκρανία.
Προηγείται η Κύπρος και οι Κυρώσεις και τα Στρατιωτικά Μέτρα κατά της Τουρκίας το κατάλαβες Δρακούλη Μιζοτάκη; Πρώτα θα πάρουμε Κυρώσεις Και Στρατιωτικά Μέτρα κατά της Τουρκίας και μετά για την Ρωσία θα Πρέπει να το Απαιτήσουμε από την Ελεύθερη Δημοκρατική Διεθνή Κοινότητα να Αναλάβει τις Υποχρεώσεις της για να μην Προδίδουμε και Ξεχνάμε την Ματωμένη Κύπρο και τον Προδομένο και από τους "Συμμάχους" Ελληνισμό.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ 2022
ΥΓ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΕΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.
Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; https://www.brighteon.com/1b69dcff-2f7f-4b4b-b735-de9347d0e18b , https://ugetube.com/watch/bkHjCRwTvNlVAEe , https://rumble.com/vvx0q1-53608681.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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