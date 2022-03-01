DONBAS: CRIMES AGAINST HUMANITY FROM UKRAINE, NATO-EU 2012-2022. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, NATO-EΕ ΣΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ 2012-2022.

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

486 views • March 01, 2022

https://rumble.com/vw5kop-donbas-crimes-against-humanity-from-ukraine-nato-eu-2012-2022.html .

O πόλεμος δεν ξεκίνησε τώρα στην Ουκρανία… 10 χρόνια ολοκληρωτικός πόλεμος ΝΑΤΟ ΕΕ κατά Ντονμπάς.10.000 νεκροί 1.000.000 πρόσφυγες. Σκότωσαν μανάδες στα πάρκα ισοπέδωσαν ολόκληρα καρτιέ, χτύπησαν νοσοκομεία σχολεία μοναστήρια, ακρωτηρίασαν, έθαψαν ζωντανούς, σταύρωσαν. Εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Πρώτο θύμα του πολέμου η αλήθεια. ΠΗΓΗ-SOURCE:



Νίκος Παρτσαφυλλίδης

25 Φεβρουαρίου στις 10:35 π.μ. •

Από την φίλη Olia Klioueva

"Απευθύνομαι στους "ειρηνιστές" και πονόψυχους που έχουν κατακλύσει το FB τελευταία μέρα. Επειδή μάλλον οι περισσότεροι έχουν παρωπίδες στα μάτια η κατέχουν πολύ επιλεκτική μνήμη, θα σας υπενθυμίσω. Ξέρετε, αγαπητοί, ο πόλεμος δεν ξεκίνησε χθες, ο πόλεμος κρατάει 8 χρόνια τώρα, πέρα το ότι μέχρι τώρα δεν σας ενδιέφερε καθόλου. Που ήσασταν όλοι εσείς όταν ο ουκρανικός στρατός χτυπούσε πόλεις και χωριά;; 152 παιδιά σκοτώθηκαν και πόσα έμειναν ανάπηρα! Όταν εμείς φωνάζαμε "Save Donbass people" εσείς ενοχλημένοι πως σας χαλάμε τη διάθεση από τις εικόνες με σκοτωμένους ανθρώπους, κάνατε στραβά μάτια και κουφά αφτιά. Όταν το 2 Μαΐου το 2014 διαπράχθηκε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, όταν μετά από μια ειρηνική διαδήλωση Ουκρανοί ναζί έκλεισαν τους ανθρώπους σε ένα κτίριο και τους έκαψαν ζωντανούς και αυτούς που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φωτιές και έπεφταν από τα παράθυρα, τους χτύπαγαν με ρόπαλα μέχρι θανάτου, αυτό δεν ακούστηκε πουθενά και δεν ευαισθητοποίησε κανένα ευρωπαίο ανθρωπιστή προοδευτικό. Όταν τον στόχο των βομβαρδισμών έπεφτε ένα γηροκομείο, και έβλεπες τους σκοτωμένους παππούδες στα αναπηρικά αμαξάκια και λουτρά αίματος από κάτω να τρέχουν..

Μου φέρνετε αναγούλα από την υποκρισία και τον κυνισμό σας, ψεύτικες ευαισθητοποιήσεις και φιλοσοφικές συζητήσεις περί του "κακού του πολέμου". "Αχ, δεν θέλουμε πόλεμο". Και ποιος τον θέλει;;;

Βλέπω φτηνά εικονίδια με παιδάκια και κιτρινογαλανες σημαίες και συνθήματα "δεν θέλουμε πόλεμο", "φοβόμαστε τον κακό θείο Πούτιν " και άλλες μπούρδες. Θέλετε να σας ποστάρω αληθινές φωτογραφίες με παιδιά -θύματα των βομβαρδισμών του '14 και '15 να σας κοπεί ο ύπνος για μια εβδομάδα όπως μου κόπηκε τότε;

Η μέρα έφτασε.

Αλλά είμαι τόσο...μα τόσο σίγουρη... αλλιώς δεν θα άνοιγα το στόμα μου να μιλήσω καθόλου, πως ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ μεταξύ του άοπλου πληθυσμού. Εξάλλου έχω τους δικούς μου ανθρώπους εκεί και ξέρω πως δεν κινδυνεύουν. Η αιτία που προχωράει αρκετά αργά ο ρωσικός στρατός είναι πως οι Ουκρανοί στρατιώτες κρύβονται μέσα στις πόλεις στα σπίτια που δεν μπορούν βεβαίως να χτυπηθούν από τους Ρώσους. Αντίστροφα οι Ουκρανοί συνεχίζουν να βαράνε τις πόλεις των Δημοκρατιών και εικόνες καταστραμμένων σπιτιών από κει είναι. Η Ρωσία δεν είναι η Αμερική που τα εξαφανίζει όλα στο πέρασμα της μόνο και μόνο να φτάσει στον στόχο της.

Το λοιπόν, ελπίζω να έγινα σαφής, καλή χώνεψη.

* Δεν έχω αναφέρει το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Γιουγκοσλαβία, αλλιώς θα γράφω μέχρι αύριο"....

Εγώ το μόνο που έχω να γράψω , είναι πως στον εκφυλισμένο δυτικόδουλο, νεοέλληνα περισσεύει η υποκρισία, ο εγωισμός και η πλήρης άγνοια Ιστορίας, όχι απλά της Ρωσίας, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας....

Η φωτογραφία δείχνει ένα μνημείο δολοφονημένων ΠΑΙΔΙΩΝ , από τους τυφλούς βομβαρδισμούς του νατοϊκού ουκρανικού στρατού, που γινόταν από το 2014 και συνεχίζονται... Και φυσικά κανένα δάκρυ από καμιά δυτική ή ελληνόφωνη δημοσιογραφική ή πολιτική πόρνη, δεν κύλησε.... Το Ντονμπάς "δεν είχε παιδιά" για την Δύση…



(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ... Ευστάθιος Μοσχοβίτης



Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; https://ugetube.com/watch/bkHjCRwTvNlVAEe , https://rumble.com/vvx0q1-53608681.html .



Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα… να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες…». (Διαχρονικό) https://rumble.com/vvwijq-53585126.html , https://ugetube.com/watch/o9WzFBKlogbRRZo . DONBAS: CRIMES AGAINST HUMANITY FROM UKRAINE, NATO-EU 2012-2022. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, NATO-EΕ ΣΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ 2012-2022 https://ugetube.com/watch/xL2IPOYMhIHfeZk O πόλεμος δεν ξεκίνησε τώρα στην Ουκρανία… 10 χρόνια ολοκληρωτικός πόλεμος ΝΑΤΟ ΕΕ κατά Ντονμπάς.10.000 νεκροί 1.000.000 πρόσφυγες. Σκότωσαν μανάδες στα πάρκα ισοπέδωσαν ολόκληρα καρτιέ, χτύπησαν νοσοκομεία σχολεία μοναστήρια, ακρωτηρίασαν, έθαψαν ζωντανούς, σταύρωσαν. Εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Πρώτο θύμα του πολέμου η αλήθεια. ΠΗΓΗ-SOURCE: https://dimpenews.com/2022/02/26/o-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd Νίκος Παρτσαφυλλίδης https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10226691593827077& ;set=a.1760820031386&type=325 Φεβρουαρίου στις 10:35 π.μ. •Από την φίλη Olia Klioueva https://www.facebook.com/olia.klioueva , Ρωσίδα της Μαριούπολης που ζει στην Ελλάδα:"Απευθύνομαι στους "ειρηνιστές" και πονόψυχους που έχουν κατακλύσει το FB τελευταία μέρα. Επειδή μάλλον οι περισσότεροι έχουν παρωπίδες στα μάτια η κατέχουν πολύ επιλεκτική μνήμη, θα σας υπενθυμίσω. Ξέρετε, αγαπητοί, ο πόλεμος δεν ξεκίνησε χθες, ο πόλεμος κρατάει 8 χρόνια τώρα, πέρα το ότι μέχρι τώρα δεν σας ενδιέφερε καθόλου. Που ήσασταν όλοι εσείς όταν ο ουκρανικός στρατός χτυπούσε πόλεις και χωριά;; 152 παιδιά σκοτώθηκαν και πόσα έμειναν ανάπηρα! Όταν εμείς φωνάζαμε "Save Donbass people" εσείς ενοχλημένοι πως σας χαλάμε τη διάθεση από τις εικόνες με σκοτωμένους ανθρώπους, κάνατε στραβά μάτια και κουφά αφτιά. Όταν το 2 Μαΐου το 2014 διαπράχθηκε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, όταν μετά από μια ειρηνική διαδήλωση Ουκρανοί ναζί έκλεισαν τους ανθρώπους σε ένα κτίριο και τους έκαψαν ζωντανούς και αυτούς που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φωτιές και έπεφταν από τα παράθυρα, τους χτύπαγαν με ρόπαλα μέχρι θανάτου, αυτό δεν ακούστηκε πουθενά και δεν ευαισθητοποίησε κανένα ευρωπαίο ανθρωπιστή προοδευτικό. Όταν τον στόχο των βομβαρδισμών έπεφτε ένα γηροκομείο, και έβλεπες τους σκοτωμένους παππούδες στα αναπηρικά αμαξάκια και λουτρά αίματος από κάτω να τρέχουν..Μου φέρνετε αναγούλα από την υποκρισία και τον κυνισμό σας, ψεύτικες ευαισθητοποιήσεις και φιλοσοφικές συζητήσεις περί του "κακού του πολέμου". "Αχ, δεν θέλουμε πόλεμο". Και ποιος τον θέλει;;;Βλέπω φτηνά εικονίδια με παιδάκια και κιτρινογαλανες σημαίες και συνθήματα "δεν θέλουμε πόλεμο", "φοβόμαστε τον κακό θείο Πούτιν " και άλλες μπούρδες. Θέλετε να σας ποστάρω αληθινές φωτογραφίες με παιδιά -θύματα των βομβαρδισμών του '14 και '15 να σας κοπεί ο ύπνος για μια εβδομάδα όπως μου κόπηκε τότε;Η μέρα έφτασε.Αλλά είμαι τόσο...μα τόσο σίγουρη... αλλιώς δεν θα άνοιγα το στόμα μου να μιλήσω καθόλου, πως ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ μεταξύ του άοπλου πληθυσμού. Εξάλλου έχω τους δικούς μου ανθρώπους εκεί και ξέρω πως δεν κινδυνεύουν. Η αιτία που προχωράει αρκετά αργά ο ρωσικός στρατός είναι πως οι Ουκρανοί στρατιώτες κρύβονται μέσα στις πόλεις στα σπίτια που δεν μπορούν βεβαίως να χτυπηθούν από τους Ρώσους. Αντίστροφα οι Ουκρανοί συνεχίζουν να βαράνε τις πόλεις των Δημοκρατιών και εικόνες καταστραμμένων σπιτιών από κει είναι. Η Ρωσία δεν είναι η Αμερική που τα εξαφανίζει όλα στο πέρασμα της μόνο και μόνο να φτάσει στον στόχο της.Το λοιπόν, ελπίζω να έγινα σαφής, καλή χώνεψη.* Δεν έχω αναφέρει το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Γιουγκοσλαβία, αλλιώς θα γράφω μέχρι αύριο"....Εγώ το μόνο που έχω να γράψω , είναι πως στον εκφυλισμένο δυτικόδουλο, νεοέλληνα περισσεύει η υποκρισία, ο εγωισμός και η πλήρης άγνοια Ιστορίας, όχι απλά της Ρωσίας, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας....Η φωτογραφία δείχνει ένα μνημείο δολοφονημένων ΠΑΙΔΙΩΝ , από τους τυφλούς βομβαρδισμούς του νατοϊκού ουκρανικού στρατού, που γινόταν από το 2014 και συνεχίζονται... Και φυσικά κανένα δάκρυ από καμιά δυτική ή ελληνόφωνη δημοσιογραφική ή πολιτική πόρνη, δεν κύλησε.... Το Ντονμπάς "δεν είχε παιδιά" για την Δύση…(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ... Ευστάθιος Μοσχοβίτης http://www.freevolition.gr Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; https://www.brighteon.com/1b69dcff-2f7f-4b4b-b735-de9347d0e18b Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα… να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες…». (Διαχρονικό) https://www.brighteon.com/a8a1d003-b384-4682-91c1-d589672c6ea7 Keywords newsrussiareporttruthgenocideusaukraine666donbasplandemiccrimes-against-humanitywar-crimesnato-euantichrist-dictatorship-usa

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