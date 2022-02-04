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"SIR" TONY BLAIR IS A WAR CRIMINAL!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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91 views • February 04, 2022
THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8

THE BELLS TOLE! Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2

ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/

BREAKING NEWS - BORIS JOHNSON IS TRYING TO BLACKMAIL MP,S - https://www.brighteon.com/91afd4f1-9da0-4cea-b480-d972f013249f

PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/

PASTOR ARTUR GIVES SPEECH TO THE CANADIAN TRUCKERS - https://www.brighteon.com/30f367cb-d8e8-40d6-add2-277dd93a2965

The LINK between Graphine/5G‼️ Connecting Humans With Tec - https://www.brighteon.com/53f9855a-ceec-4539-8d6c-676e6dfebe29

"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/

YET ANOTHER DOCTOR WHO QUESTIONED HER TRAINING AND DISCOVERED THE TRUTH - 72777 - https://www.brighteon.com/b581282e-21ff-4dd1-9eab-35b25689e764

MAX IGAN - AN AUSTRALIAN FALSE FLAG EVENT AT CANBERRA FREEDOM CONVOY - https://www.brighteon.com/22d7dd40-d104-4037-bf62-2acac7b1126c

PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/

UK Department of Health discloses £8.7 billion of losses on PPE it bought during Covid - https://www.youtube.com/watch?v=lV_yIHesD6w

AIR CANADA CORUPTION AND FRAUD! NWO SHENANIGANS - https://www.brighteon.com/99f5fc1a-fe80-444a-9261-0722c207af43

ITV DR CLAIMS ENERGY PRICES RISES INCREASE THE CHANCES OF HEART ATTACKS & STROKES - https://www.bitchute.com/video/F126JGQ3W60/

SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

MEET THE RECIPIENTS OF THE "SAFE AND EFFECTIVE BIO TARGETED WEAPON WITH TRIPARASOMA HIV AIDS - DNA PROFILED DEATH AND DE-POP SHOT - 23 DNA AND ME! https://www.brighteon.com/c4e4a0b9-99b1-411e-aad4-186a9d41aff9

COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/

THE VAXXED ARE DNA TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

IT'S A RACE SPECIFIC BIOWEAPON. CAN YOU GUESS WHICH 'RACE' IS IMMUNE? - https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/

hunga tonga was a missile strike - https://www.brighteon.com/d08a7688-d16e-4b55-9e4b-5b0b57ba353e
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/

MANY WAYS TO ZAPP AND TARGET YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7

5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4

THE BBC WOKEWEEK LINE UP - https://www.bitchute.com/video/kmC4qI4PJPVm/

5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae

MEET THE SATANIC ZIONISTS CULT BEHIND IT ALL - https://www.brighteon.com/a8840597-d908-44e2-8d2c-b604acd5358f

THE MSM ARE PANICKING! - https://www.brighteon.com/59176cb4-506e-4b79-ae1e-9b0d94822c80

THEY ARE SPRAYING YOU WITH WITH ALUMINIUM SMART DUST AND BLACK GOO NEPHELYM DNA - CERN SWISS COLLIDER - https://www.brighteon.com/9e7dd9c9-1986-49d3-b887-5cff06d9c893
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