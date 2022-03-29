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AUSTRALIA GETTING HUGE MORAY WEATHER MANIPULATION BY ITS NAVY AND RAAF - CAUSING FLOODING TO THE COASTLINES TO REMOVE THE PEOPLE FROM THE LAND-A UN AGENDA 2030 RUN HAARP WEATHER WARFARE BY PSYCHOPATHS
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1049 views • March 29, 2022
AUSTRALIA UNDER ATTACK! RIGHT NOW! - ITS REAL LIFE WEATHER WARFARE
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MAX IGAN AUSTRALIAN WEATHER WARFARE ON AUSTRALIA AND THE WORLDS COUNTRIES BY NWO UN21/30 PSYCHOPATHS - https://www.brighteon.com/8a92b380-7a15-478e-bbba-1d8e1928af70
KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/
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THE MOTHER OF ALL RAIN BOMBS! - AUSTRALIA WEATHER WARFARE - https://www.brighteon.com/6ed3b901-fed2-4962-b825-043bb3e3fb29
UKRAINE WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/xbGXDxUoOchr/
AZOV NAZI WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/EVXtAcKKOiTk/
RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80
GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65
6G PURPLE DEATH RAIN AND COVID SYMPTOMS WORLDWIDE - GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564
MAX IGAN AUSTRALIAN WEATHER WARFARE ON AUSTRALIA AND THE WORLDS COUNTRIES BY NWO UN21/30 PSYCHOPATHS - https://www.brighteon.com/8a92b380-7a15-478e-bbba-1d8e1928af70
KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/
WARNING YOUR DNA IS AT GREAT RISK - RED - https://www.bitchute.com/video/O389FtLks9OU/
AUSTRALIA STILL GETTING POUNDED BY THE RAAF AND NAVY ON ITS OWN PEOPLE - https://www.brighteon.com/2dfc9215-94ce-4c7f-a6da-bcf8cc507656
THE MOTHER OF ALL RAIN BOMBS! - AUSTRALIA WEATHER WARFARE - https://www.brighteon.com/6ed3b901-fed2-4962-b825-043bb3e3fb29
UKRAINE WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/xbGXDxUoOchr/
AZOV NAZI WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/EVXtAcKKOiTk/
RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80
GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65
6G PURPLE DEATH RAIN AND COVID SYMPTOMS WORLDWIDE - GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913
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