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JO HAS NOT CHANGED SIDES HE STILL WORKS FOR HIS GAY ZIO-KHIZARIAN MASTERS!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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80 views • March 29, 2022
JO HAS NOT CHANGED SIDES HE STILL WORKS FOR HIS ZIO-KHAZARIAN MASTERS!

THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765

SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/

Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564

THIS IS MORE HIGH PROFILE THAN YOU REALIZE! - https://www.brighteon.com/f42aa81f-5575-41d1-b3b9-61a0a83e5c8c

WARNING YOUR DNA IS AT GREAT RISK - RED - https://www.bitchute.com/video/O389FtLks9OU/

GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65

PRESIDENT PUTIN RED PILLS THE GLOBALIST WEST - https://www.brighteon.com/ec3a59c0-17eb-418a-8ed8-1e56dbdb2923

JO AND THE NWO CCP - https://www.brighteon.com/87481426-65cc-49c1-9c85-2cfef5e9aae6

RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80
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