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329 Θάνατοι + 9.516 Άλλοι Τραυματισμοί αναφέρθηκαν από το Εμβόλιο κατά του COVID, στην τελευταία δημοσίευση δεδομένων από το CDC μέχρι τις 22-1-2021. ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΑΠΤΟΗΤΟΙ
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580 views • January 30, 2021
329 Θάνατοι + 9.516 Άλλοι Τραυματισμοί αναφέρθηκαν από το Εμβόλιο κατά του COVID, στην τελευταία δημοσίευση δεδομένων από το CDC μέχρι τις 22-1-2021. ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΑΠΤΟΗΤΟΙ . 329 Deaths + 9,516 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show https://childrenshealthdefense.org/defender/329-deaths-9516-other-injuries-reported-following-covid-vaccine-cdc/ .
Άρχισε το Θανατικό και στην Ελλάδα…3 νεκροί μετά τον εμβολιασμό τους… https://amazonios.net/archise-to-thanatiko-kai-stin-ellada-3-nekroi-meta-ton-emvoliasmo-toys/
Mας κρύβουν θανάτους μετα τους εμβολιασμούς;; Πέθανε Γιατρός Ουρολόγος και + ενας ακόμη;;; https://amazonios.net/mas-kryvoyn-thanatoys-meta-toys-emvoliasmoys-pethane-giatros-oyrologos-kai-enas-akomi/
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ- ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ. Doctors WARN Against COVID-19 Vaccine. SHARE IT EVERYWHERE. SOS https://www.brighteon.com/e8561153-14d4-4ec6-8bc9-bdbd1879df00
Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020. Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΥ: https://cormandrostenreview.com/report/ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ https://fytro.wordpress.com/2020/11/30/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-corman-drosten-et-al-eurosurveillance-2020/
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b
Chinese CDC Says "Didn't Isolate" COVID-19, GameStop Fiasco, Revisiting Masks & Bacterial Pneumonia https://lbry.tv/@TLAVagabond:5/TDWU-1-28-21:8
ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/dffb3242-d630-4593-af26-7acda6a8a9a1
ΚΑΘ. Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (Crimes against Humanity) ΚΑΙ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ https://www.brighteon.com/3ed5e481-380c-43e4-8199-9750e633ebc9
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b . ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Άρχισε το Θανατικό και στην Ελλάδα…3 νεκροί μετά τον εμβολιασμό τους… https://amazonios.net/archise-to-thanatiko-kai-stin-ellada-3-nekroi-meta-ton-emvoliasmo-toys/
Mας κρύβουν θανάτους μετα τους εμβολιασμούς;; Πέθανε Γιατρός Ουρολόγος και + ενας ακόμη;;; https://amazonios.net/mas-kryvoyn-thanatoys-meta-toys-emvoliasmoys-pethane-giatros-oyrologos-kai-enas-akomi/
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ- ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ. Doctors WARN Against COVID-19 Vaccine. SHARE IT EVERYWHERE. SOS https://www.brighteon.com/e8561153-14d4-4ec6-8bc9-bdbd1879df00
Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020. Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΥ: https://cormandrostenreview.com/report/ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ https://fytro.wordpress.com/2020/11/30/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-corman-drosten-et-al-eurosurveillance-2020/
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b
Chinese CDC Says "Didn't Isolate" COVID-19, GameStop Fiasco, Revisiting Masks & Bacterial Pneumonia https://lbry.tv/@TLAVagabond:5/TDWU-1-28-21:8
ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/dffb3242-d630-4593-af26-7acda6a8a9a1
ΚΑΘ. Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (Crimes against Humanity) ΚΑΙ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ https://www.brighteon.com/3ed5e481-380c-43e4-8199-9750e633ebc9
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