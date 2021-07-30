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ГМО-люди. Смертельные вакцины. Последнее время перед пришествием Иисуса Христа
Neba Luch
Neba Luch
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3880 views • July 30, 2021
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Мой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мой канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Ссылка на оригинальное видео про ПАТЕНТ на ВАКЦИНИРОВАННЫХ ГМО-людей:
https://www.facebook.com/InnaMart777/posts/1244623072639224

7 последних лет скорби 2017-2024 гг. по расчётам автора этого канала Leeland Jones (с которым меня Господь познакомил через 2 сна ДО того, как вывел на его канал)
https://www.youtube.com/watch?v=MvOJ6-L05NM

Видео с канала Лиланда Джонса (Leeland Jones) дублированы здесь: https://rumble.com/search/video?q=leeland jones

Ссылки на моё раннее видео с моим переводом доктора Кэрри Мадей https://www.brighteon.com/55a31e6d-3fc8-4cfb-95be-484ebc87c91a
Плейлист моих видео про вакцину-начертание https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8ad0-91bca96d42fb?index=1

Новая гора для антихриста часть 1 https://www.brighteon.com/523ebb96-cceb-4dd3-9429-d0bcbdf98a49
Новая гора для антихриста часть 2 https://www.brighteon.com/8c6980f6-ad9a-4415-91cb-d6df44bb6852

«Дональд Трамп: уход со сцены или смена декораций»
https://cloud.mail.ru/public/Jczx/Lf1Dw74SV
в формате pdf https://vk.com/doc12619863_586933176
в формате doc https://vk.com/doc12619863_586705265

"Дональ Трамп - первый зверь из Откровения 13:1"

в формате pdf

https://vk.com/doc12619863_606038077

https://cloud.mail.ru/public/2mAN/Zq7Synzma


в формате docx

https://vk.com/doc12619863_606981206

https://cloud.mail.ru/public/nPjC/3waBPYyPZ

Ссылки на некоторые видео, из которых сделаны снимки или записи экрана:

Цветок лотоса на церемонии Открытия олимпийских игр в Токио 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=f5x0mk3oDx0
https://www.youtube.com/watch?v=buwXmTTk2eI

Цветок лотоса на новогоднем шоу Seattle Space Needle 1 января 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=3Ow0ET-ob3E&;t=196s

Зверь, выходящий из цветка лотоса на карнавале Viareggio 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=tP1eBFl8r8A

Цветок лотоса, распускающийся при смешении семян из половинок яблока,
в мультике I Pet Goat ll 2012 г. https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM&;t=189s

Видео, в котором после вакцинации женщина бесконтрольно мычит, цокает, свистит и дёргается https://vk.com/video16189980_456243053
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