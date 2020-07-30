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Врач бьёт тревогу о ковид коронавирусной вакцине SARS-CoV-2 (ID 2020) Dr. Carrie Madej on coming covid vaccine
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486 views • July 30, 2020
Я сделала перевод на русский язык (дублировала) – но только часть выступления варча (самое важное). Полное оригинальное видео на английском с канала врача вы можете посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=PbJq2KfgOEs
Адрес канала врача: https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw
В этом видео доктор Carrie Madej бьёт тревогу о грядущей ковид / коронавирусной вакцине (SARS-CoV-2, эта вакцина имеет и другие названия: ID200 и имунный паспорт). Она объясняет, что будет содержать в себе эта вакцина и какую опансость не только для отдельного человека, но и для всего человечества она в себе несёт.
1) Вакцина будет менять ДНК человека (причём изменение ДНК является одной из целей вакцинации!)
2) Вакцина будет содержать “живые” раковые клетки (получаемые от абортов)
3) Вакцина будет содержать нано гидрогель, который позволит соединить мозг человека с исскусственным интеллектом.
Мне в 2019г. снился сон, что начертание зверя из книги Откровения будут вводить через иглы, и информация, которой делится доктор Carrie очень совпадает с тем, что я видела во сне.
Страничка с отзывами пациентов о враче Dr. Carrie Madej https://www.docscores.com/profile/dr-carrie-madej-do
Технология “татуировки” с квантовыми точками
https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids
https://www.photonics.com/Articles/Quantum_Dots_Deliver_Vaccines_Encode_Vaccination/a65443
Наноботы из гидрогеля: https://www.youtube.com/watch?v=hTTlT7CWRLQ
Биосенсоры DARPA https://youtu.be/jzOeY2DVHyE
Состав вакцин CDC https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
Клетки абортированных младенцев и другие составляющие вакцин:
https://www.ageofautism.com/2016/06/wheres-the-outrage-vaccines-and-aborted-fetal-tissue.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ashley-everly.s3.amazonaws.com/vaccine-ingredients/overview/cdc-vaccine-excipient-and-media-summary/page_3.jpg&;imgrefurl=https://vaccine.guide/vaccine-ingredients/overview/cdc-vaccine-excipient-and-media-summary/&;tbnid=QAWX7q3VCUpydM&vet=1&docid=abe9OLOd5heABM&w=1275&h=1650&q=human+fetal+cells+in+vaccines&hl=en-us&source=sh/x/im
Вовлечение Билла Гейтса в разработки вакцин https://www.technocracy.news/mandatory-vaccines-complete-control-over-your-physical-body/
Билл Гейтс о “безопасности” вакцин https://twitter.com/BeachMilk/status/1265265434741272576?s=20
Связь между искусственным интеллектом и человеческим мозгом https://www.theverge.com/2019/7/16/20697123/elon-musk-neuralink-brain-reading-thread-robot
Итальянский сайт о докладах по вакцинам https://www.corvelva.it/en/component/tags/tag/rapporto-vaccini.html
О патентовании ГМО продукции https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/genepatents
Технология вакцинирования без шприца:
https://www.medgadget.com/2019/09/microneedle-flu-vaccine-market-outlook-2026-top-companies-trends-size-and-growth-factors-details-for-business-development-micron-biomedical-microdermics-inc-3m-company-inc-vaxinnate-etc.html
https://ru.lipsumtech.com/taking-ouch-out-vaccines-future-needle-free-vaccination-568629
Ещё рекомендую (елси вы владеете английским) информация по поводу этой самой вакцины
https://www.youtube.com/watch?v=KrclQ0SlFi4
https://www.youtube.com/watch?v=XVfIG6tedZA&;t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=uhCCs5yCqOo
"7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.
8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира...
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.”
Откровение Иоанна 13:7-8, 16-17
https://www.youtube.com/watch?v=PbJq2KfgOEs
Адрес канала врача: https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw
В этом видео доктор Carrie Madej бьёт тревогу о грядущей ковид / коронавирусной вакцине (SARS-CoV-2, эта вакцина имеет и другие названия: ID200 и имунный паспорт). Она объясняет, что будет содержать в себе эта вакцина и какую опансость не только для отдельного человека, но и для всего человечества она в себе несёт.
1) Вакцина будет менять ДНК человека (причём изменение ДНК является одной из целей вакцинации!)
2) Вакцина будет содержать “живые” раковые клетки (получаемые от абортов)
3) Вакцина будет содержать нано гидрогель, который позволит соединить мозг человека с исскусственным интеллектом.
Мне в 2019г. снился сон, что начертание зверя из книги Откровения будут вводить через иглы, и информация, которой делится доктор Carrie очень совпадает с тем, что я видела во сне.
Страничка с отзывами пациентов о враче Dr. Carrie Madej https://www.docscores.com/profile/dr-carrie-madej-do
Технология “татуировки” с квантовыми точками
https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids
https://www.photonics.com/Articles/Quantum_Dots_Deliver_Vaccines_Encode_Vaccination/a65443
Наноботы из гидрогеля: https://www.youtube.com/watch?v=hTTlT7CWRLQ
Биосенсоры DARPA https://youtu.be/jzOeY2DVHyE
Состав вакцин CDC https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
Клетки абортированных младенцев и другие составляющие вакцин:
https://www.ageofautism.com/2016/06/wheres-the-outrage-vaccines-and-aborted-fetal-tissue.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ashley-everly.s3.amazonaws.com/vaccine-ingredients/overview/cdc-vaccine-excipient-and-media-summary/page_3.jpg&;imgrefurl=https://vaccine.guide/vaccine-ingredients/overview/cdc-vaccine-excipient-and-media-summary/&;tbnid=QAWX7q3VCUpydM&vet=1&docid=abe9OLOd5heABM&w=1275&h=1650&q=human+fetal+cells+in+vaccines&hl=en-us&source=sh/x/im
Вовлечение Билла Гейтса в разработки вакцин https://www.technocracy.news/mandatory-vaccines-complete-control-over-your-physical-body/
Билл Гейтс о “безопасности” вакцин https://twitter.com/BeachMilk/status/1265265434741272576?s=20
Связь между искусственным интеллектом и человеческим мозгом https://www.theverge.com/2019/7/16/20697123/elon-musk-neuralink-brain-reading-thread-robot
Итальянский сайт о докладах по вакцинам https://www.corvelva.it/en/component/tags/tag/rapporto-vaccini.html
О патентовании ГМО продукции https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/genepatents
Технология вакцинирования без шприца:
https://www.medgadget.com/2019/09/microneedle-flu-vaccine-market-outlook-2026-top-companies-trends-size-and-growth-factors-details-for-business-development-micron-biomedical-microdermics-inc-3m-company-inc-vaxinnate-etc.html
https://ru.lipsumtech.com/taking-ouch-out-vaccines-future-needle-free-vaccination-568629
Ещё рекомендую (елси вы владеете английским) информация по поводу этой самой вакцины
https://www.youtube.com/watch?v=KrclQ0SlFi4
https://www.youtube.com/watch?v=XVfIG6tedZA&;t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=uhCCs5yCqOo
"7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.
8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира...
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.”
Откровение Иоанна 13:7-8, 16-17
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