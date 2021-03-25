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Новая гора для АНТИХРИСТА - часть 1
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266 views • March 25, 2021
Новая гора для АНТИХРИСТА - часть 1.
Почему Дональда Трампа не переизбрали на второй президентский срок? Хочу помочь вам взглянуть на эти события с точки зрения библейского пророчества об антихристе и о последнем царстве перед вторым пришествием Христа, которое исполняется при нашей жизни.
В видеозаписи карнавала в итальянском городе Viareggio от 2 декабря 2020 г. моё внимание привлекла сцена, где в драконьей башне лицо страшного клоуна сменяется черепом, и при этом происходит СМЕНА ГОР — как будто «царь горы» переезжает... Эти образы очень напоминают то, что снились мне и моему мужу годом ранее. Комментирую значение этих образов, сравниваю с образом ЗВЕРЯ из книги Откровения, показанном на карнавале 2019 г. Анализирую ФАКТЫ: публикации в американских и израильских газетах на тему Дональда Трампа, строительства Третьего храма, и какие признаки позволяют увидеть ПЕРЕМЕЩЕНИЕ власти США -> Израиль.
В видео я зачитываю мой документ «Дональд Трамп: уход со сцены или смена декораций», который вы можете скачать:
doc https://cloud.mail.ru/public/SPeo/2New6QNQ8
odt https://cloud.mail.ru/public/bWNG/pYSZGm8Ev
pdf https://cloud.mail.ru/public/Jczx/Lf1Dw74SV
В этих документах ссылки на факты и цитируемые источники!
В видео я упоминаю свой документ «Ковид-19», который публиковала в августе 2020 г. https://vk.com/doc12619863_562045137 Довольно много из описанного там сейчас подтверждается.
Гора в Библии часто означает место, где восседает правитель или где сосредоточена его власть.
В Откровении 17:9 сказано, что Вавилонская блудница (собирательный образ мерзостей Земли) восседает на 7 горах: “… Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена…” https://studybible.ru/syn/66/17/#11 Одной из таких “гор” долгое время являются США, другой - Израиль.
Подробно об этом очень хорошо объясняется в этом видео (на английском):
https://www.youtube.com/watch?v=RMpp3CDAdJM&;t=253s
34 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.
35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю...
44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,
Даниил 2 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/27/2/#35
“Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия.” Притчи 25:19
https://studybible.ru/syn/20/25/#19
“... День Господень так придёт, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.” 1-е послание Фессалоникийцам 5:2-3
https://studybible.ru/syn/59/5/#3
Почему Дональда Трампа не переизбрали на второй президентский срок? Хочу помочь вам взглянуть на эти события с точки зрения библейского пророчества об антихристе и о последнем царстве перед вторым пришествием Христа, которое исполняется при нашей жизни.
В видеозаписи карнавала в итальянском городе Viareggio от 2 декабря 2020 г. моё внимание привлекла сцена, где в драконьей башне лицо страшного клоуна сменяется черепом, и при этом происходит СМЕНА ГОР — как будто «царь горы» переезжает... Эти образы очень напоминают то, что снились мне и моему мужу годом ранее. Комментирую значение этих образов, сравниваю с образом ЗВЕРЯ из книги Откровения, показанном на карнавале 2019 г. Анализирую ФАКТЫ: публикации в американских и израильских газетах на тему Дональда Трампа, строительства Третьего храма, и какие признаки позволяют увидеть ПЕРЕМЕЩЕНИЕ власти США -> Израиль.
В видео я зачитываю мой документ «Дональд Трамп: уход со сцены или смена декораций», который вы можете скачать:
doc https://cloud.mail.ru/public/SPeo/2New6QNQ8
odt https://cloud.mail.ru/public/bWNG/pYSZGm8Ev
pdf https://cloud.mail.ru/public/Jczx/Lf1Dw74SV
В этих документах ссылки на факты и цитируемые источники!
В видео я упоминаю свой документ «Ковид-19», который публиковала в августе 2020 г. https://vk.com/doc12619863_562045137 Довольно много из описанного там сейчас подтверждается.
Гора в Библии часто означает место, где восседает правитель или где сосредоточена его власть.
В Откровении 17:9 сказано, что Вавилонская блудница (собирательный образ мерзостей Земли) восседает на 7 горах: “… Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена…” https://studybible.ru/syn/66/17/#11 Одной из таких “гор” долгое время являются США, другой - Израиль.
Подробно об этом очень хорошо объясняется в этом видео (на английском):
https://www.youtube.com/watch?v=RMpp3CDAdJM&;t=253s
34 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.
35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю...
44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,
Даниил 2 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/27/2/#35
“Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия.” Притчи 25:19
https://studybible.ru/syn/20/25/#19
“... День Господень так придёт, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.” 1-е послание Фессалоникийцам 5:2-3
https://studybible.ru/syn/59/5/#3
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