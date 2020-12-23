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ΜΕ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΧΟΛΕΡΑ ΤΟ 1854 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑ
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ΜΕ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΗΝ ΧΟΛΕΡΑ ΤΟ 1854 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/s9T3T414L18 .
«Ανικανότητα να επιτελέσουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες» παρουσιάζουν πάνω από 3 000 άτομα αφότου εμβολιάστηκαν κατά του COVID19 (δεν μπορούν να εργασθούν και χρειάζονται ιατρική φροντίδα) σύμφωνα με στοιχεία που εκδίδει το CDC Centers for Disease Control and Prevention. Over 3,000 are "unable to perform normal daily activities" after receiving the COVID19 vaccine according to a report released by the CDC. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf .
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ» ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 18 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων-FDA. On page 18 FDA lists vaccine COVID risks https://www.fda.gov/media/143557/download .
ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΣΥΛΙΑ; ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ! Ο ΜΑΜΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ.
(ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ) ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ https://www.brighteon.com/e8561153-14d4-4ec6-8bc9-bdbd1879df00 (ΒΙΝΤΕΟ). ΔΕΙΤΕ ΤΟ- ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ. Doctors WARN Against COVID-19 Vaccine. SHARE IT EVERYWHERE. SOS.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΨΕΥΔΟΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ «ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ DNA https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 » ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ… "Στις ΗΠΑ Πληρώθηκαν 218 Εκατομμύρια Δολάρια το 2020, Ως Αποζημίωση σε Πολίτες, Για Τραυματισμούς Και Θανάτους Εξαιτίας των Εμβολίων Εγκεκριμένων Από Την FDA (Εμβόλια ΟΧΙ Γρήγορης Έγκρισης) https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html ... $218 MILLION Paid Out For Vaccine Injuries And Deaths In 2020 For FDA Approved Vaccines (NOT Fast-Tracked)".
"Δεν μπορείτε να κάνετε αγωγή ή μήνυση στην Pfizer ή την Moderna εάν έχετε σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο για τον Covid. Η κυβέρνηση πιθανότατα δεν θα σας αποζημιώσει https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html ... You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won't compensate you for damages either".
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ).
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce (ΒΙΝΤΕΟ).
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/s9T3T414L18 .
«Ανικανότητα να επιτελέσουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες» παρουσιάζουν πάνω από 3 000 άτομα αφότου εμβολιάστηκαν κατά του COVID19 (δεν μπορούν να εργασθούν και χρειάζονται ιατρική φροντίδα) σύμφωνα με στοιχεία που εκδίδει το CDC Centers for Disease Control and Prevention. Over 3,000 are "unable to perform normal daily activities" after receiving the COVID19 vaccine according to a report released by the CDC. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf .
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ» ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 18 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων-FDA. On page 18 FDA lists vaccine COVID risks https://www.fda.gov/media/143557/download .
ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΣΥΛΙΑ; ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ! Ο ΜΑΜΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ.
(ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ) ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ https://www.brighteon.com/e8561153-14d4-4ec6-8bc9-bdbd1879df00 (ΒΙΝΤΕΟ). ΔΕΙΤΕ ΤΟ- ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ. Doctors WARN Against COVID-19 Vaccine. SHARE IT EVERYWHERE. SOS.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΨΕΥΔΟΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ «ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ DNA https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 » ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ… "Στις ΗΠΑ Πληρώθηκαν 218 Εκατομμύρια Δολάρια το 2020, Ως Αποζημίωση σε Πολίτες, Για Τραυματισμούς Και Θανάτους Εξαιτίας των Εμβολίων Εγκεκριμένων Από Την FDA (Εμβόλια ΟΧΙ Γρήγορης Έγκρισης) https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html ... $218 MILLION Paid Out For Vaccine Injuries And Deaths In 2020 For FDA Approved Vaccines (NOT Fast-Tracked)".
"Δεν μπορείτε να κάνετε αγωγή ή μήνυση στην Pfizer ή την Moderna εάν έχετε σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο για τον Covid. Η κυβέρνηση πιθανότατα δεν θα σας αποζημιώσει https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html ... You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won't compensate you for damages either".
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ).
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce (ΒΙΝΤΕΟ).
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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