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WORLD WAR 3 STARTS ON ? - ACCORDING TO AMAZONS ALEXA? - WHAT DOES IT KNOW??? THAT WE DONT???
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82 views • February 16, 2022
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SEE THROUGH THE LIES ITS ABOUT BLOOD! - https://www.brighteon.com/9a96064a-7ed8-4c10-b80c-63b9e22dee70
SAME PEOPLE DOING THE SAME THINGS! ZIO SHILLS - THE CABAL OF THE MAFIA - https://www.bitchute.com/video/phjqN30tTcOw/
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5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-8763382e5bdf
THE BBC - VACCINE HAS HIV IN IT! - https://www.brighteon.com/f8e38327-4b33-428d-9b20-bb1be8ea2b04
WHATS HER FACE - https://www.brighteon.com/fb36d09d-37b2-4b4a-8521-a4579ecd7a6b
PCR FRAUD - LEMON DRINK TESTS POSITIVE AT THE PHARMACY DESK - https://www.brighteon.com/8476a40f-e8c5-42cb-847f-d61c97b63013
THE EU - THE ORGANISED CRIME SYNDICATE AND A WARNING! - https://www.brighteon.com/120306f1-6c19-473c-8250-b3321ae4e68f
SCOT MORRISON RECALLS "50 MILLION DOSES" OF THE EXPERIMENTAL MRNA VILES AS THEY GIVE EVERYONE HIV LEADING TO AIDS AND MUCH WORSE! - https://www.brighteon.com/8e91671e-6365-488b-8360-fc63b5ae5bdc
CEYLON - HIV AIDS FROM THE SHOT WHAT YOU GONNA DO ABOUT IT? - https://www.bitchute.com/video/qCcKGnvWuDSN/
GIRL GIVES TESTIMONY AFTER THE MRNA JAB - https://www.bitchute.com/video/8BoFV3CdsLu1/
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
YOU SHALL KNOW THEM BY THEIR SYMBOLS - https://www.brighteon.com/691a1316-e4c3-4636-a5cf-775e45b17755
CANADIAN COP SHOCKED BY ITS NOW COMMUNIST GOVERNMENT https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
CHECK THIS OUT! - JIBBY JABBED DEATH! https://www.bitchute.com/video/33ovkFU7oQdL/
THE GRAND JURY BEGINS - DR REINER FUELLMICH - https://www.brighteon.com/2f5d12fe-758e-48a4-a76c-7406ca3fb7b6
MYOCARDITIS CONCERNS GROW - https://www.bitchute.com/video/WYzhlyVNZwAF/
The Dr. Hotze Report: Dr. Steve Hotze ft. Dr. Carrie Madej - https://www.brighteon.com/fe20f5db-d071-45e8-9693-10a98d8d7dc8
THE SALTY CRACKER - 100% SUPER DUPER SAFE AND EFFECTIVE - https://www.brighteon.com/6c985926-74dd-47f3-99d6-ec5dc80cd8b7
PRINCE ANDREW HAS PAID THE WOLF TO GO AWAY! - https://www.brighteon.com/043afd02-eda0-4f4e-939c-85ae52c9d799
SEE THROUGH THE LIES ITS ABOUT BLOOD! - https://www.brighteon.com/9a96064a-7ed8-4c10-b80c-63b9e22dee70
SAME PEOPLE DOING THE SAME THINGS! ZIO SHILLS - THE CABAL OF THE MAFIA - https://www.bitchute.com/video/phjqN30tTcOw/
CANADA GOVERNMENT FALSE FLAG PULLED ON THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/778a5048-f36d-469d-ab5d-6f669ce3e7ae
AIDS IN THE SPIKES - YIKES! - https://www.brighteon.com/9e504c39-db54-4a3d-80e2-102b7e85f80c
FREE MASON DOUG FORD BACK PEDDLES AS FAST AS HE CAN! - https://www.brighteon.com/e1cb1013-6dec-4977-b5ff-8b6e88bca482
5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-8763382e5bdf
THE BBC - VACCINE HAS HIV IN IT! - https://www.brighteon.com/f8e38327-4b33-428d-9b20-bb1be8ea2b04
WHATS HER FACE - https://www.brighteon.com/fb36d09d-37b2-4b4a-8521-a4579ecd7a6b
PCR FRAUD - LEMON DRINK TESTS POSITIVE AT THE PHARMACY DESK - https://www.brighteon.com/8476a40f-e8c5-42cb-847f-d61c97b63013
THE EU - THE ORGANISED CRIME SYNDICATE AND A WARNING! - https://www.brighteon.com/120306f1-6c19-473c-8250-b3321ae4e68f
SCOT MORRISON RECALLS "50 MILLION DOSES" OF THE EXPERIMENTAL MRNA VILES AS THEY GIVE EVERYONE HIV LEADING TO AIDS AND MUCH WORSE! - https://www.brighteon.com/8e91671e-6365-488b-8360-fc63b5ae5bdc
CEYLON - HIV AIDS FROM THE SHOT WHAT YOU GONNA DO ABOUT IT? - https://www.bitchute.com/video/qCcKGnvWuDSN/
GIRL GIVES TESTIMONY AFTER THE MRNA JAB - https://www.bitchute.com/video/8BoFV3CdsLu1/
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
YOU SHALL KNOW THEM BY THEIR SYMBOLS - https://www.brighteon.com/691a1316-e4c3-4636-a5cf-775e45b17755
CANADIAN COP SHOCKED BY ITS NOW COMMUNIST GOVERNMENT https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
CHECK THIS OUT! - JIBBY JABBED DEATH! https://www.bitchute.com/video/33ovkFU7oQdL/
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