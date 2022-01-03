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SHERIFF LAMB - THE COMMON SENSE SHERIFF.
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124 views • January 03, 2022
SHERIFF LAMB SAYING WHAT THE MAJORITY OF THE COUNTRY IS LIVING!
ITS UP TO ALL LAW ENFORCEMENT TO USE THERE COMMON SENSE JUST LIKE SHERIFF LAMB. ESPECIALLY WHEN THEY FIND OUT IT WAS A GOF EXPERI-"MENTAL" BIO-WEAPON SOME OF THEM HAVE BEEN INJECTED WITH! - WE NEED TO COME FORWARD AND BE COUNTED - MORE JUST LIKE THIS AMAZING SHERIFF! - MAY GOD BLESS HIM.
ITS JUST GOOD OLD - GOD GIVEN - COMMON SENSE!
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ITS UP TO ALL LAW ENFORCEMENT TO USE THERE COMMON SENSE JUST LIKE SHERIFF LAMB. ESPECIALLY WHEN THEY FIND OUT IT WAS A GOF EXPERI-"MENTAL" BIO-WEAPON SOME OF THEM HAVE BEEN INJECTED WITH! - WE NEED TO COME FORWARD AND BE COUNTED - MORE JUST LIKE THIS AMAZING SHERIFF! - MAY GOD BLESS HIM.
ITS JUST GOOD OLD - GOD GIVEN - COMMON SENSE!
BETTER TAKE A LOOK AT THIS RIGHT NOW! - https://www.brighteon.com/efca2341-0cb9-42fd-a5ed-ad61befc7f36 -
THIS BREAKING NEWS LINK WILL BE LIVE IN 1 HOUR - PLEASE SHARE WITH EVERYONE!
WISE WORDS - Coffee with Reverend Christine 1/2/22 - https://www.brighteon.com/124b2991-9bb2-4c88-97a6-32722d82082b
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
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