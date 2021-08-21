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Ο καλοκαιρινός θίασος κωμικών ηθοποιών της μέσης Ανατολής σύντομα και στην πόλη σας σε μια ξεκαρδιστική παράσταση «wanna be a Taliban». Προπωλήσεις εισιτηρίων στα ταμεία του κράτους 🤣🤣🤣.
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20 views • August 21, 2021
Όταν όλοι προωθούν την τρομολαγνεία και τον φόβο με το δουλεμπόριο λαθρεποίκων. Ο καλοκαιρινός θίασος κωμικών ηθοποιών της μέσης Ανατολής σύντομα και στην πόλη σας σε μια ξεκαρδιστική παράσταση «wanna be a Taliban». Προπωλήσεις εισιτηρίων στα ταμεία του κράτους 🤣🤣🤣https://ugetube.com/watch/CRIznoGaRJSv7Ls , https://rumble.com/vlhz9b-36110783.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/vlfw9l-36013593.html .
ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΜΕ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΩΝ. «ΜΚΟ=ΜΠΙΖΝΕΣ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ» ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
CORONAVIRUS-TALIBAN-TERRORISM-ZIONISM-ANTICHRIST-666-GLOBALIZATION-DICTATORSHIP-GENOCITE-PLANDEMIC-CORONAVIRUS-VACCINES-OF-DEATH.
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/e536cbb5-5a47-47c2-9aa1-adb8f838079c , https://ugetube.com/watch/XhRNWjq77KK3DZf , https://rumble.com/vlf9np-35984293.html .
ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΜΕ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΩΝ. «ΜΚΟ=ΜΠΙΖΝΕΣ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ» ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
CORONAVIRUS-TALIBAN-TERRORISM-ZIONISM-ANTICHRIST-666-GLOBALIZATION-DICTATORSHIP-GENOCITE-PLANDEMIC-CORONAVIRUS-VACCINES-OF-DEATH.
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/e536cbb5-5a47-47c2-9aa1-adb8f838079c , https://ugetube.com/watch/XhRNWjq77KK3DZf , https://rumble.com/vlf9np-35984293.html .
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