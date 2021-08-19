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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ
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40 views • August 19, 2021
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ https://rumble.com/vlf9np-35984293.html .
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΤΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΓΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΩΣΤΕ ΟΣΟΙ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Ή ΔΙΩΓΜΩΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ.
Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΠΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΡΑ ΩΣ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ, ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΑΣΧΕΙ Η ΑΓΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΧΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ. ΓΙΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ, ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΑΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ.
ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ. ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΖΗΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ…
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΝΑ ΠΛΕΟΝ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ…
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2001, ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ…
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ… https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΤΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΓΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΩΣΤΕ ΟΣΟΙ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Ή ΔΙΩΓΜΩΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ.
Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΠΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΡΑ ΩΣ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ, ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΑΣΧΕΙ Η ΑΓΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΧΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ. ΓΙΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ, ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΑΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ.
ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ. ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΖΗΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ…
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΝΑ ΠΛΕΟΝ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ…
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2001, ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ…
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ… https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ...
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