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Вирусы: от инквизиции до вакцинации
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14361 views • April 17, 2021
Эфир от 13.04.2021г. «Вирусы: от инквизиции до вакцинации».
Спикеры:
Ольга Четверикова https://vk.com/olgachetverikova
Валентина Киселева https://t.me/VseWeda
Екатерина Сугак https://t.me/germtheoryisahoax
- Кто и зачем заказал Дарвину «Теорию эволюции».
- Эпидемии как инструмент социального контроля. Как и зачем на протяжении всей истории искусственно создается страх перед болезнями.
- Сравнение средневековой Проказы и Covid-19 нынешнего времени.
- Так чем же болеют люди?
Подробнее о теории среды:
https://www.brighteon.com/84c74edf-bf04-484b-ba8d-3bfe5a5b1862
https://t.me/germtheoryisahoax/345
https://youtu.be/KQfQ9NrkbkQ
Подробнее о выделении вирусов:
https://www.brighteon.com/e02729f1-e590-46f9-b834-37e29ff30567
Спикеры:
Ольга Четверикова https://vk.com/olgachetverikova
Валентина Киселева https://t.me/VseWeda
Екатерина Сугак https://t.me/germtheoryisahoax
- Кто и зачем заказал Дарвину «Теорию эволюции».
- Эпидемии как инструмент социального контроля. Как и зачем на протяжении всей истории искусственно создается страх перед болезнями.
- Сравнение средневековой Проказы и Covid-19 нынешнего времени.
- Так чем же болеют люди?
Подробнее о теории среды:
https://www.brighteon.com/84c74edf-bf04-484b-ba8d-3bfe5a5b1862
https://t.me/germtheoryisahoax/345
https://youtu.be/KQfQ9NrkbkQ
Подробнее о выделении вирусов:
https://www.brighteon.com/e02729f1-e590-46f9-b834-37e29ff30567
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