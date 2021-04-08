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Вирус Covid-19 не существует, поэтому он никогда не был выделен. Разбор основополагающих научных публикаций.
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19761 views • April 08, 2021
Вирус Covid-19 не существует, поэтому он никогда не был выделен. Разбор основополагающих научных публикаций.
В этом видео, натуропат и исследователь Екатерина Сугак, очень подробно и доступно объясняет ключевой на сегодняшний день вопрос, а имено, вопрос отсутствия выделенного вируса sars-cov-2. Та как вирус Covid-19 (sars-cov-2) не выделен, это означает, что его существование не было доказано, а такие меры как локдауны, карантины, маски, тесты и вакцинация не имеют под собой никакой научной основы.
Это видео поможет вам ориентироваться в научных публикациях о выделении вируса sars-cov-2, чтобы вы могли проверять их самостоятельно.
Ссылки на упомянутые научные публикации:
Выделение бактериофагов https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215734
Выделение «гигантских вирусов» водорослей https://www.researchgate.net/publication/272034355_A_Virus_Infection_in_the_Marine_Brown_Alga_Ectocarpus_siliculosus_Phaeophyceae ( чтобы прочитать всю публикацию, нужно выбрать опцию- read full text)
Выделение внеклеточных везикул ( экзосомов) https://sciencejournals.ru/view-article/?j=biomem&;y=2019&v=36&n=1&a=BioMem1805010Sheveleva и https://www.researchgate.net/publication/331042051_Efficient_exosome_delivery_in_refractory_tissues_assisted_by_ultrasound-targeted_microbubble_destruction
По подсчетам итальянского научного исследователя Стефано Скольо, в 15 микролитрах супернатанта бронхоальвеолярной жидкости содержится 30 миллиардов различных наночастиц https://t.me/germtheoryisahoax/37
Антибиотики стимулируют выработку экзосомов клетками
https://www.nature.com/articles/s41598-017-08392-1
Клетки млекопитающих вырабатывают экзосомы для детоксикации и защиты от токсинов и радиации https://www.oncotarget.com/article/26300/text/ ;
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2066-6
Если по каким-то причинам клетки перестанут вырабатывать экзосомы, это угражает всему организму https://www.prnewswire.com/news-releases/newfound-cell-defense-system-features-toxin-isolating-sponges-301013870.html
Экзосомы как мессенджеры в межклеточной коммуникации https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2013.00182/full ; https://rupress.org/jcb/article-pdf/200/4/373/1262520/jcb_201211138.pdf
Изображение экзосома https://exosome-rna.com/cryo-electron-microscopy-of-extracellular-vesicles-in-fresh-plasma/ и вирусов sars-cov-1 и sars-cov-2 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.20.259531v1.full
Экзосомы и вирусы действуют на они и те же рецепторы https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015687
Джеймс Хилдрет о экзосомах https://rupress.org/jcb/article/162/6/960/33690/When-is-a-virus-an-exosome
Невозможно отделить вирусы от экзосомов https://www.mdpi.com/1999-4915/12/5/571
Публикация «Идентификация коронавируса выдеоенного у первого пациента с Covid-19 в Корее» https://ophrp.org/journal/view.php?doi=10.24171/j.phrp.2020.11.1.02
Статья Торстена Энгельбрехта о его запросе касательно электронных микрофотографий вируса sars-cov-2, который он направил авторам 4 самых важных публикаций о выделении sars-cov-2 https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ . Моя статья на русском https://t.me/germtheoryisahoax/4 или здесь https://www.instagram.com/p/CEigOaQnVBH/?igshid=18pcips3s1lib
Публикация - главное доказательство патогенности sars-cov-2 The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y#ref-CR1
Перевод статьи итальянского научного исследователя Стефано Скольо https://t.me/germtheoryisahoax/28 или https://www.instagram.com/p/CGYk516HRb2/?igshid=10re0h7wd2p5s
Изобретатель ПЦР Кэри Муллис о том, что ПЦР нельзя использовать для диагности инфекционных заболеваний
https://www.bitchute.com/video/ciGQuc9lLLb9/ или https://t.me/germtheoryisahoax/27
Мои статьи о ПЦР : https://t.me/germtheoryisahoax/4 ; https://t.me/germtheoryisahoax/297 ; https://t.me/germtheoryisahoax/26
Статья про тесты на антитела к sars-cov-2 https://t.me/germtheoryisahoax/5
Ссылка на удаленные ютубом эфиры о микробной теории происхождения заболеваний и теории среды. https://www.brighteon.com/channels/kattiesu
В этом видео, натуропат и исследователь Екатерина Сугак, очень подробно и доступно объясняет ключевой на сегодняшний день вопрос, а имено, вопрос отсутствия выделенного вируса sars-cov-2. Та как вирус Covid-19 (sars-cov-2) не выделен, это означает, что его существование не было доказано, а такие меры как локдауны, карантины, маски, тесты и вакцинация не имеют под собой никакой научной основы.
Это видео поможет вам ориентироваться в научных публикациях о выделении вируса sars-cov-2, чтобы вы могли проверять их самостоятельно.
Ссылки на упомянутые научные публикации:
Выделение бактериофагов https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215734
Выделение «гигантских вирусов» водорослей https://www.researchgate.net/publication/272034355_A_Virus_Infection_in_the_Marine_Brown_Alga_Ectocarpus_siliculosus_Phaeophyceae ( чтобы прочитать всю публикацию, нужно выбрать опцию- read full text)
Выделение внеклеточных везикул ( экзосомов) https://sciencejournals.ru/view-article/?j=biomem&;y=2019&v=36&n=1&a=BioMem1805010Sheveleva и https://www.researchgate.net/publication/331042051_Efficient_exosome_delivery_in_refractory_tissues_assisted_by_ultrasound-targeted_microbubble_destruction
По подсчетам итальянского научного исследователя Стефано Скольо, в 15 микролитрах супернатанта бронхоальвеолярной жидкости содержится 30 миллиардов различных наночастиц https://t.me/germtheoryisahoax/37
Антибиотики стимулируют выработку экзосомов клетками
https://www.nature.com/articles/s41598-017-08392-1
Клетки млекопитающих вырабатывают экзосомы для детоксикации и защиты от токсинов и радиации https://www.oncotarget.com/article/26300/text/ ;
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2066-6
Если по каким-то причинам клетки перестанут вырабатывать экзосомы, это угражает всему организму https://www.prnewswire.com/news-releases/newfound-cell-defense-system-features-toxin-isolating-sponges-301013870.html
Экзосомы как мессенджеры в межклеточной коммуникации https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2013.00182/full ; https://rupress.org/jcb/article-pdf/200/4/373/1262520/jcb_201211138.pdf
Изображение экзосома https://exosome-rna.com/cryo-electron-microscopy-of-extracellular-vesicles-in-fresh-plasma/ и вирусов sars-cov-1 и sars-cov-2 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.20.259531v1.full
Экзосомы и вирусы действуют на они и те же рецепторы https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015687
Джеймс Хилдрет о экзосомах https://rupress.org/jcb/article/162/6/960/33690/When-is-a-virus-an-exosome
Невозможно отделить вирусы от экзосомов https://www.mdpi.com/1999-4915/12/5/571
Публикация «Идентификация коронавируса выдеоенного у первого пациента с Covid-19 в Корее» https://ophrp.org/journal/view.php?doi=10.24171/j.phrp.2020.11.1.02
Статья Торстена Энгельбрехта о его запросе касательно электронных микрофотографий вируса sars-cov-2, который он направил авторам 4 самых важных публикаций о выделении sars-cov-2 https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ . Моя статья на русском https://t.me/germtheoryisahoax/4 или здесь https://www.instagram.com/p/CEigOaQnVBH/?igshid=18pcips3s1lib
Публикация - главное доказательство патогенности sars-cov-2 The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y#ref-CR1
Перевод статьи итальянского научного исследователя Стефано Скольо https://t.me/germtheoryisahoax/28 или https://www.instagram.com/p/CGYk516HRb2/?igshid=10re0h7wd2p5s
Изобретатель ПЦР Кэри Муллис о том, что ПЦР нельзя использовать для диагности инфекционных заболеваний
https://www.bitchute.com/video/ciGQuc9lLLb9/ или https://t.me/germtheoryisahoax/27
Мои статьи о ПЦР : https://t.me/germtheoryisahoax/4 ; https://t.me/germtheoryisahoax/297 ; https://t.me/germtheoryisahoax/26
Статья про тесты на антитела к sars-cov-2 https://t.me/germtheoryisahoax/5
Ссылка на удаленные ютубом эфиры о микробной теории происхождения заболеваний и теории среды. https://www.brighteon.com/channels/kattiesu
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