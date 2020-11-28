Прямой эфир 28.11.2020. Подробно о теории среды и ложности микробной теории заболеваний.

Совместный эфир Натальи Алькузи, военного врача, челюстно-лицевого хирурга,автора Системы естественного самоомоложения физиолифтинг (инстаграм @facetoface_withna), основанной на холистических принципах и врачом-натуропатом, исследователем лживости микробной теории Катей Сугак (инстаграм @kattie.su), которая лучше нас, врачей официальной аллопатической

медицины,знает историю становления этой медицины, как способа управления-историю, о которой не любят рассказывать и поэтому не учат студентов; ✔️как аллопатия, под предводительством Рокфеллера, уничтожила все альтернативные виды медицины;

✔️отец вакцинации- Луи Пастер, и его преступления против человечества. Почему Французское правительство покрывало его мошенничества?

✔️Вирусология- религия или наука? Удалось ли ученым хоть раз увидеть патогенный вирус в микроскоп?

✔️Почему в исламской пророческой медицине, китайской традиционной медицине и аюрведе, которые с нами уже тысячи лет, не существует такого понятия как заражение и передача заболеваний? Как люди заражаются и заболевают на самом деле?

Найдите время, дослушайте до конца, распространяйте своим знакомым, доносите до близких, почему не стоит бояться микробов, грибов и вирусов, почему это наши друзья, а не враги; почему у нас сейчас аллопатическая медицина, а не холистическая; почему прививки, антибиотики, жаропонижающие и прочие химические препараты загоняют болезнь внутрь и вообще, что такое болезнь; как происходит "заражение" в детских и прочих коллективах, а так же венерическими болезнями, гепатитом С; почему НЕЛЬЗЯ заразиться от болеющего человека любым видом ОРВИ или ОРЗ; почему любые тесты пцр ничего не показывают априори; что такое антитела после болезни или прививки и почему их находят; чем же тогда болеют в современное время и даже умирают-на эти и на многие вопросы, касаемые здоровья, вы найдёте ответы в этом эфире.



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Наталья Алькузи @facetoface_withna

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