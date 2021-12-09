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“ΔΙΔΑΣΚΕΙ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ CYRIL RAMAPHOSA ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ.
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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92 views • December 09, 2021
“ΔΙΔΑΣΚΕΙ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ CYRIL RAMAPHOSA ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. MESSAGE OF FREEDOM AND DEMOCRACY FROM PRESIDENT OF SOUTH AFRICA CYRIL RAMAPHOSA WHO SAYS NO TO MANDATORY VACCINATION. SHARE IT, ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ https://ugetube.com/watch/OePUGmzy9DHdzU6 , https://rumble.com/vqhegz-44481923.html .
SOURCES-ΠΗΓEΣ: https://www.facebook.com/neataksi.blogspot/videos/489197576137431/ , https://youtu.be/RGsLGs6NLDE .

ΩΣΤΟΣΟ, ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ Ο (ΑΛΛΟΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ CYRIL RAMAPHOSA ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ https://youtu.be/TP6t6dYOMnM , https://youtu.be/srr7MR33guY ΠΟΥ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΔΗΘΕΝ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ 0,03% https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ 2020 ΠΟΥ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2021, ΟΠΩΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟΥΣ https://healthimpactnews.com/2021/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-corporate-journalists-have-pericarditis-after-pfizer-shots ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/40e61f6d-12bc-4af1-ba9f-999dbd36a2b7 , https://ugetube.com/watch/CaeuPlRxNqaBlG7 , https://rumble.com/voe857-covid-deaths-before-and-after-vaccination-programs-globally.html ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΝΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ!!! ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD , https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (ΒΙΝΤΕΟ).


ΥΓ. Ως Ευστάθιος Μοσχοβίτης http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm διαφωνώ ριζικά ότι το κοσμικό παλαιό ημερολόγιο (που προβάλει ο Σπυρίδωνας Βουκάλης) ή το νέο διορθωμένο ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα έχει οποιαδήποτε σχέση με την ορθόδοξη πίστη μας γιατί δεν την αλλοιώνει αλλά το ανωτέρω δημοσίευμα για τον άνομο δικτατορικό υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι σωστό. Εξάλλου η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος όρισε μόνο τον Πασχάλιο Κανόνα (ΚΑΝΟΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ Ο "ΑΛΑΘΗΤΟΣ" ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ) για να εορτάζουμε πάντα το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων και όχι κανένα άγιο ως δόγμα αμετάβλητο ημερολόγιο του Ιούλιου Καίσαρα. ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ-ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , http://www.freevolition.gr .


ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/d14be9d9-9f8e-4edc-84da-677623655c1f , https://ugetube.com/watch/isGOUHDgIgMdh2N , https://rumble.com/vpzr0l-43658373.html .

ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΩ; «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε• οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; (Ματθ. 6, 25)» (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/df4b38fd-1861-4ba9-a89f-5b09048ff24a , https://ugetube.com/watch/kO5MCsvTTEwkilQ , https://rumble.com/vpyzdl--o-.-6-25..html . "HOW WILL I LIVE? (Matt. 6:25-34)".

‟Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”, Ματθ. κεφ. 5-7 (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/52406f7d-1fcc-4d00-a242-876c8457ee26 , https://ugetube.com/watch/GhxdAoTxvEPKZDa , https://rumble.com/vl5dwh--.-.-5-7..html .

ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO).

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 , https://ugetube.com/watch/cqs2H6ffLQ7zdC5 , https://rumble.com/vhuzcd-29998957.html .
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