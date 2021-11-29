ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

128 views • November 29, 2021

https://ugetube.com/watch/isGOUHDgIgMdh2N .



ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΑΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ QR CODE, ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666



ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ, που έχουν προσκυνήσει την αντίχριστη δικτατορία ενώ βλέπουν ότι μεταχειρίζεται ως πειραματόζωα τις ανθρώπινες ψυχές και τις σφραγίζει με τα ψυχοκτόνα αυτοκτονικά κορωνοεμβόλια ρώσικη ρουλέτα θανάτου της απιστίας τους ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ που με την Χάρη του Θεού θα δώσουν ακόμα και το αίμα τους ως Μεγαλομάρτυρες των εσχάτων ημερών, που δεν προσκυνούν τους δικτατορίσκους προδρόμους του αντιχρίστου... Γιατί οι αντίχριστοι θεωρούν υπέρτατο αγαθό την σωματική υγεία και θέλουν δήθεν να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή μας με τα ψυχοκτόνα εμβόλια, αντίχριστη σφραγίδα, αλλά αδιαφορούν για την σωτηρία της Αθάνατης Ψυχής μας.



Ο Πασχάλιος κανόνας δεν τηρείται από το ημερολόγιο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί παπικοί για αυτό είναι αιρετικό ως άλλη μια αίρεση στις τόσες αιρέσεις του «αλάθητου» αντίχριστου Πάπα της Ρώμης, κοσμικού Μονάρχη του Βατικανού, με το φιλιόκβε, την δήθεν κτιστή σωτηριολογική ενέργεια του Θεού, τα άζυμα, την μαριολατρεία και χίλιες δυο αιρέσεις ακόμα χωρίς τέλος... Ωστόσο, ο Πασχάλιος Κανόνας, όπως μόνο αυτόν όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε πάντα το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, τηρείται στην Ελλάδα με το ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα και με το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Όμως η διοικούσα Ιεραρχία έχει πέσει στην αντιχριστη παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού με ορόσημο το 2001 που αναγνώρισε δημόσια και επίσημα τον αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως Επίσκοπο με την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα και την υποδοχή του από τον ψευδεπίσκοπο Χριστόδουλο, για πρώτη φορά μετά την απόσχιση των αιρετικών παπικών το 1054 μ.Χ. από την μόνη αληθινή διαχρονική Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην συνέχεια ο οικουμενιστής αιρεσιάρχης ψευδοπατριάρχης Βαρθολομαίος δημόσια όπως είδαμε και από τα διεθνή ΜΜΕ και το διαδίκτυο μνημόνευσε το 2006



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ:





ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr . ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ https://rumble.com/vpzr0l-43658373.html ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΑΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ https://cormandrostenreview.com/report ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2021 http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-corporate-journalists-have-pericarditis-after-pfizer-shots ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ QR CODE, ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 https://norfid.wordpress.com/bar-code/i ερά-μονή-oσίου-γρηγορίου-o-γραμμικός-κώ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ;…ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ, που έχουν προσκυνήσει την αντίχριστη δικτατορία ενώ βλέπουν ότι μεταχειρίζεται ως πειραματόζωα τις ανθρώπινες ψυχές και τις σφραγίζει με τα ψυχοκτόνα αυτοκτονικά κορωνοεμβόλια ρώσικη ρουλέτα θανάτου της απιστίας τους ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ που με την Χάρη του Θεού θα δώσουν ακόμα και το αίμα τους ως Μεγαλομάρτυρες των εσχάτων ημερών, που δεν προσκυνούν τους δικτατορίσκους προδρόμους του αντιχρίστου... Γιατί οι αντίχριστοι θεωρούν υπέρτατο αγαθό την σωματική υγεία και θέλουν δήθεν να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή μας με τα ψυχοκτόνα εμβόλια, αντίχριστη σφραγίδα, αλλά αδιαφορούν για την σωτηρία της Αθάνατης Ψυχής μας.Ο Πασχάλιος κανόνας δεν τηρείται από το ημερολόγιο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί παπικοί για αυτό είναι αιρετικό ως άλλη μια αίρεση στις τόσες αιρέσεις του «αλάθητου» αντίχριστου Πάπα της Ρώμης, κοσμικού Μονάρχη του Βατικανού, με το φιλιόκβε, την δήθεν κτιστή σωτηριολογική ενέργεια του Θεού, τα άζυμα, την μαριολατρεία και χίλιες δυο αιρέσεις ακόμα χωρίς τέλος... Ωστόσο, ο Πασχάλιος Κανόνας, όπως μόνο αυτόν όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε πάντα το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, τηρείται στην Ελλάδα με το ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα και με το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Όμως η διοικούσα Ιεραρχία έχει πέσει στην αντιχριστη παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού με ορόσημο το 2001 που αναγνώρισε δημόσια και επίσημα τον αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως Επίσκοπο με την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα και την υποδοχή του από τον ψευδεπίσκοπο Χριστόδουλο, για πρώτη φορά μετά την απόσχιση των αιρετικών παπικών το 1054 μ.Χ. από την μόνη αληθινή διαχρονική Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην συνέχεια ο οικουμενιστής αιρεσιάρχης ψευδοπατριάρχης Βαρθολομαίος δημόσια όπως είδαμε και από τα διεθνή ΜΜΕ και το διαδίκτυο μνημόνευσε το 2006 https://www.brighteon.com/1a8ba984-1252-4f8a-ac3c-a3e5f409ec49 και το 2014 https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e τον αιρετικό αντίχριστο «αλάθητο» Πάπα της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας για να γινόμαστε ένα παναιρετικό σώμα και να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση αν δεν αποχωρισθούμε, αποτειχισθούμε απο τους αμετανόητους αιρετικούς πανθρησκειαστές οικουμενιστές ψευδεπισκόπους.ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://rumble.com/vpzr0l-43658373.html ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ευστάθιος ΜοσχοβίτηςΗ Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition Keywords newslieschristsalvationgenocidenwozionismwhoantichristdictatorshiporthodoxyhellasplandemic

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