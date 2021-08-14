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‟Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”, Ματθ. κεφ. 5-7.
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13 views • August 14, 2021
‟Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”, Ματθ. κεφ. 5-7 https://ugetube.com/watch/GhxdAoTxvEPKZDa , https://rumble.com/vl5dwh--.-.-5-7..html .
ΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΞΩ ΤΟ ΟΦΕΙΛΩ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/vhuzcd-29998957.html , https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 , https://ugetube.com/watch/cqs2H6ffLQ7zdC5 ,
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΞΩ ΤΟ ΟΦΕΙΛΩ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/vhuzcd-29998957.html , https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 , https://ugetube.com/watch/cqs2H6ffLQ7zdC5 ,
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
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