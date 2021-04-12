ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΙΜΩΤΡΟΥ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

30 views • April 12, 2021

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ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ-ΝΟΚΟΜΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΙΜΩΤΡΟΥ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ.



ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματος μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία και ελευθερία του ανθρώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Και στο επίσης μη αναθεωρήσιμο Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».

Ας αντισταθούμε όλοι καταρχάς πετώντας τα παρανόμως (ΜΕ ΕΞΟΦΘΑΛΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ) επιβληθέντα "φίμωτρα-μάσκες-εστίες μόλυνσης", που αλλοιώνουν την Εικόνα του Θεού στο Ανθρώπινο Πρόσωπο ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΟΥΝ ενώ αποτελεί ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΟ Δώρο του Θεού η Ελευθερία του ανθρώπου και προστατεύεται η ελευθερία και αξία του και από την πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου του πολιτικού μας Συντάγματος. Γιατί και ο ΝΟΜΟΣ 3418/2005, περί Ιατρικής δεοντολογίας, ορίζει ότι: «ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη χωρίς συναίνεση του ασθενή» και ότι «η συναίνεση δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής». Τα ίδια ισχύουν και για το εμβόλιο και τα διαγνωστικά τεστ, καθώς η πλήρης και αληθής ενημέρωση του ασθενούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη συναινέσεως και δεν έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα ή μη εμβολιασμού. Καθώς μάλιστα το νέο επικίνδυνο πειραματικό εμβόλιο mRNA προκαλεί γενετική μετάλλαξη σύμφωνα με την επιστημονική εκτίμηση ιατρών όπως Ο Κλεάνθης Γρίβας

«ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005



Γιατί δεν επεμβαίνει ο Εισαγγελέας ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ ΕΛΕΓΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς… Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!... Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες… όπως βλέπουμε τις δημόσιες δηλώσεις τους και στο ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΙΜΩΤΡΟΥ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ https://ugetube.com/watch/t5Wmyj89pngD1mz . ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.brighteon.com/912a5e89-1b04-4f3e-80d0-96fe30a71132 ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ-ΝΟΚΟΜΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΙΜΩΤΡΟΥ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ.ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματος μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία και ελευθερία του ανθρώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Και στο επίσης μη αναθεωρήσιμο Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf Ας αντισταθούμε όλοι καταρχάς πετώντας τα παρανόμως (ΜΕ ΕΞΟΦΘΑΛΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ) επιβληθέντα "φίμωτρα-μάσκες-εστίες μόλυνσης", που αλλοιώνουν την Εικόνα του Θεού στο Ανθρώπινο Πρόσωπο ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΟΥΝ ενώ αποτελεί ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΟ Δώρο του Θεού η Ελευθερία του ανθρώπου και προστατεύεται η ελευθερία και αξία του και από την πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου του πολιτικού μας Συντάγματος. Γιατί και ο ΝΟΜΟΣ 3418/2005, περί Ιατρικής δεοντολογίας, ορίζει ότι: «ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη χωρίς συναίνεση του ασθενή» και ότι «η συναίνεση δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής». Τα ίδια ισχύουν και για το εμβόλιο και τα διαγνωστικά τεστ, καθώς η πλήρης και αληθής ενημέρωση του ασθενούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη συναινέσεως και δεν έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα ή μη εμβολιασμού. Καθώς μάλιστα το νέο επικίνδυνο πειραματικό εμβόλιο mRNA προκαλεί γενετική μετάλλαξη σύμφωνα με την επιστημονική εκτίμηση ιατρών όπως Ο Κλεάνθης Γρίβας https://www.brighteon.com/364bc39a-1c9d-48ca-bb0a-a69bf87535f2 , Ο Δρ Andrew Kaufman https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , και η Dr. Carrie Madej https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 «ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V , Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».Γιατί δεν επεμβαίνει ο Εισαγγελέας ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ ΕΛΕΓΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς… Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!... Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες… όπως βλέπουμε τις δημόσιες δηλώσεις τους και στο ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec . Προφανώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δημοκρατία… Keywords globalizationdictatorshipheretichellasplandemic

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