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18.04.2022 Мы военнослужащие… дети работяги заводчане…. (Выпуск №243. Часть 2 (2))
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00:55 Под шумок войны в мире прошел первый САММИТ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Оно уже раскупает воду и воздух https://www.youtube.com/watch?v=sdG85WJa8YU
18.04.2022 Мы военнослужащие… дети работяги заводчане…. (Выпуск №243. Часть 2 (1))
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00:14 БУЧА. Вот такая буча поднялась! Так что в Буче было на самом деле? Фашистское государство и ЗОМБИ! https://www.youtube.com/watch?v=DsTJ2vLPolo
00:27 молитва против войны на славах.
00:28 Распятие солдата
00:32 Георгий Сатаров: трибунал и элита Путина. Кто следующий? https://www.youtube.com/watch?v=qfiYknwhd3o
00:39 Сводки (24.03.2022): На пороге третьей мировой, крысы бегут с корабля / Владимир Боглаев https://www.youtube.com/watch?v=uOwshjpA5Ak
00:42 Новости: «путинская пропаганда» была права; интервью Лукашенко бьет рекорды; Байден насмешил мир https://www.youtube.com/watch?v=zBepxmFIVCM
00:44 Не повторяйте такого! Мэр Чернигова сознался в страшной ошибке - АТО, война, рф - Украина 24 https://www.youtube.com/watch?v=0J7v--ZQako
00:48 У Білій Церкві облили бензином ділків, що наживаються на війні https://www.youtube.com/watch?v=FGWPLoCv4ko
00:53 Введение продуктовых карточек в России
00:54 Вместо мяса – насекомые, вместо молока коровьего – молоко тараканье.
00:56 Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар https://www.interfax.ru/russia/832022
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