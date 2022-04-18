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18.04.2022 Мы военнослужащие… дети работяги заводчане…. (Выпуск №243. Часть 2 (1))
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10764 views • April 15, 2022
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/ceb1f680-20ee-4e45-969f-8dea65fb009f
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/e4ee2400-fe95-4606-87e9-d3822b24fbc9
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/18042022-my-voennosluzhaschie-deti-rabotyagi-zavodchane-vypusk-243-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/18042022-my-voennosluzhaschie-deti-rabotyagi-zavodchane-vypusk-243-chast-2-2
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00:11 5 минут назад / вы все быдло../ Филипп Киркоров. https://www.youtube.com/watch?v=DaT6rzXtPRw
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00:29 Китай строит ЯДЕРНЫЕ шахты рядом с Россией! Нам конец? https://www.youtube.com/watch?v=_52nEEEOgeg
00:30 Шок! Как выглядит карта МИРА в разных странах! https://www.youtube.com/watch?v=ixi3TybtFuQ&;t=56s
00:39 ЧЕМ БАБУШКА СПАСПАЛАСЬ В ВОЙНУ ОТ ГОЛОДА! https://www.youtube.com/watch?v=z0I0COcjJSs
00:44 труп поднимается и уходит https://www.youtube.com/shorts/PFOu90XvJoM
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/e4ee2400-fe95-4606-87e9-d3822b24fbc9
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/18042022-my-voennosluzhaschie-deti-rabotyagi-zavodchane-vypusk-243-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/18042022-my-voennosluzhaschie-deti-rabotyagi-zavodchane-vypusk-243-chast-2-2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
00:00 В море нет рыбы, а дно залива покрыто странной зеленью, похожей на тину. https://www.youtube.com/watch?v=CpFWYlvecD8
00:04 Мировые элиты. Впереди нас ждёт масса сюрпризов. Андрей Фурсов https://www.youtube.com/watch?v=hi2ix6O80H8&;t=1053s
00:11 5 минут назад / вы все быдло../ Филипп Киркоров. https://www.youtube.com/watch?v=DaT6rzXtPRw
00:17 Указано время до катастрофы. У человечества осталось всего 7 лет. Климатические часы #ClimateClock https://www.youtube.com/watch?v=fj9Hcd2jIXQ
00:21 Жириновский про Муму: Путин до слёз! https://www.youtube.com/watch?v=s1D-p7D0r4I
00:29 Китай строит ЯДЕРНЫЕ шахты рядом с Россией! Нам конец? https://www.youtube.com/watch?v=_52nEEEOgeg
00:30 Шок! Как выглядит карта МИРА в разных странах! https://www.youtube.com/watch?v=ixi3TybtFuQ&;t=56s
00:39 ЧЕМ БАБУШКА СПАСПАЛАСЬ В ВОЙНУ ОТ ГОЛОДА! https://www.youtube.com/watch?v=z0I0COcjJSs
00:44 труп поднимается и уходит https://www.youtube.com/shorts/PFOu90XvJoM
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