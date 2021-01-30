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Εμβόλιο, Μάσκα, Διαγνωστικό Τεστ ως Ιατρικές Πράξεις (και οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη) δεν εκτελούνται χωρίς την προηγούμενη Συναίνεση του ασθενή: ΝΟΜΟΣ 3418, άρθρο 12. παρ. 1
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814 views • January 30, 2021
Εμβόλιο, Μάσκα, Διαγνωστικό Τεστ ως Ιατρικές Πράξεις (και οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη) δεν εκτελούνται χωρίς την προηγούμενη Συναίνεση του ασθενή: ΝΟΜΟΣ 3418, άρθρο 12. παρ. 1. "Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί σε εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή".
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3418. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 287, 28 Νοέμβριου 2005 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V ΚΑΙ ΕΔΩ: http://www.ish.gr/content/attachements.el/3418-2005.pdf .
ΜΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ : FAKE NEWS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ OΡEN… ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΑΚΙΑ; ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΗΚΑΜΕ; https://www.triklopodia.gr/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1-fake-news-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CF%84-o/
ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/dffb3242-d630-4593-af26-7acda6a8a9a1
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b . ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3418. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 287, 28 Νοέμβριου 2005 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V ΚΑΙ ΕΔΩ: http://www.ish.gr/content/attachements.el/3418-2005.pdf .
ΜΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ : FAKE NEWS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ OΡEN… ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΑΚΙΑ; ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΗΚΑΜΕ; https://www.triklopodia.gr/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1-fake-news-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CF%84-o/
ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; https://www.brighteon.com/dffb3242-d630-4593-af26-7acda6a8a9a1
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b . ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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