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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΟΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
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84 views • March 06, 2021
Η ΡΥΠΑΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΟΤΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΙΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΙΤΙΑ.
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΩΣ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2016 ΟΠΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". (ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ).
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ "ΥΠΕΡ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ". Ή ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "προτιμοῦμε νά παίρνωμε τά μυστήρια ἀπό θολές καί βρώμικες πηγές, παρά νά τά στερηθοῦμε, προκειμένου νά μετέχωμε καί ἐμεῖς στό μυστήριο τῆς ὁμολογίας, τῆς θυσίας καί νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Κύριο συμμετέχοντας καί σηκώνοντας τόν σταυρό Του"... (Από την σελίδες 306-7 του Βιβλίου: "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν http://www.freevolition.gr/15.pdf ).
ΩΣΤΟΣΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23, ΣΤΙΧΟΣ: 3 "πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι". ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.
Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
«Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.
ΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ.
Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
https://www.brighteon.com/d384e5cf-431b-4cce-b1af-c393c9b9b9e6
https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΩΣ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2016 ΟΠΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". (ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ).
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ "ΥΠΕΡ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ". Ή ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "προτιμοῦμε νά παίρνωμε τά μυστήρια ἀπό θολές καί βρώμικες πηγές, παρά νά τά στερηθοῦμε, προκειμένου νά μετέχωμε καί ἐμεῖς στό μυστήριο τῆς ὁμολογίας, τῆς θυσίας καί νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Κύριο συμμετέχοντας καί σηκώνοντας τόν σταυρό Του"... (Από την σελίδες 306-7 του Βιβλίου: "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν http://www.freevolition.gr/15.pdf ).
ΩΣΤΟΣΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23, ΣΤΙΧΟΣ: 3 "πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι". ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.
Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
«Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.
ΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ.
Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
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