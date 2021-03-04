Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Από την ειδωλολατρία στην υγειο-λατρεία. Συνειδητοποιήστε το: Αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα γιορτάσετε την επαν-άσταση και δεν θα ξαναζήσετε την Ανάσταση.

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

122 views • March 04, 2021







Κωνσταντίνος Βαθιώτης

*** Από την ειδωλολατρία στην υγειο-λατρεία ***



Εν αναμονή της επικείμενης ασύλληπτης βλαΚΥΑ με τα ακόμη πιο απάνθρωπα (δήθεν υγειονομικά) μέτρα:



Οι Έλληνες διαθέτουν στόμα μόνο για να τρώνε αλλά όχι για να κραυγάζουν όταν τους ξεΚοΙΚΙΛΙΑζουν οι κάθε λογής ΧΑρδαΛΙαδΕΣ



Οι Έλληνες φόρεσαν διπλές και τρίδιπλες μάσκες για να προστατεύσουν το στόμα τους από τον “αόρατο εχθρό”.



Οι Έλληνες που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν.



Οι Έλληνες που εκτός από το στόμα υπεραγαπούν το σώμα τους.



Οι Έλληνες που έχουν παραλύσει λες και παίρνουν την ναρκωτική ουσία σόμα, μοιάζοντας με τους υπηκόους του Παγκόσμιου Κράτους που πλάστηκε στην φαντασία του Άλντους Χάξλεϋ.



Κορώνα στο κεφάλι των Ελλήνων η υγειά τους:



Στην υγειά μας, δεν λένε οι Έλληνες όταν τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους;



Την υ-γειά τους δεν σκέφτονται πάλι, όταν χαιρετιούνται μεταξύ τους;



“Υγεία πάνω απ’ όλα” δεν εύχονται συνεχώς ο ένας στον άλλον;



“Να ΄στε καλά” δεν τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ;



Mε τέτοιους Έλληνες λοιπόν, που νοιάζονται και τρέμουν ΜΟΝΟ για την υγεία τους, το 1821 η Ελλάδα δεν θα είχε αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό.



Διότι η ελευθερία θα ήταν έννοια ΑΟΡΑΤΗ και ΑΧΡΗΣΤΗ.



Αλλά τώρα θα συμβεί κάτι ανήκουστο:



Αυτοί οι Έλληνες θα προσποιηθούν ότι θα γιορτάσουν τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση υπόδουλοι στους “ειδικούς”, στους “ταχυδακτυλουργούς των αριθμών” αλλά προπάντων στους “ομαδικούς βιαστές” του ελληνικού Συντάγματος.



Εκτός από σκυλάκι του κάθε Μητσοτάκη, γίναμε και όνοι των επιστημ-όνων.



Κι αφού οι “δικτατορίσκοι αρουραίοι” ροκανίζουν ανενόχλητοι τις ώρες της “άδειας εξόδου” των Ελλήνων από τα μπουντρούμια τους, κοντοζυγώνει η στιγμή της μεγαλύτερης ξεφτίλας των Ελλήνων:



Θα πέφτουν για νάνι από τις 4 μ.μ., τρώγοντας πρωινό και μεσημεριανό ταυτοχρόνως, μια φορά την ημέρα!



Όσο θα αποδεικνύεται ότι η ΝΕΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ έχει κατακρεουργήσει το Σύνταγμα, τόσο αυτοί οι “νομικοί χασάπηδες” και προσκυνητές της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ θα κάνουν επίδειξη ισχύος, αποκεφαλίζοντας με τον ελεεινό μπαλτά τους κάθε εναπομείνασα σπιθαμή των ατομικών ελευθεριών μας.



Και τόσο εσείς που θα διαβάζετε αυτούς τους πύρινους λόγους, θα ξεχαρμανιάζετε ταυτιζόμενοι με την οργή μου.



Έτσι στην ουσία γίνομαι κι εγώ, άθελά μου, “ρολίστας του καθεστώτος”: Αυτοί σφάζουν κι εγώ παίζω στο γραμμόφωνό μου τις μελωδίες που σας εκφράζουν.



Κι οι μέρες κι οι μήνες περνούν. Και η 25η Μαρτίου πάλι δεν θα εορτασθεί.



Και δεύτερο συνεχόμενο Πάσχα που οι Έλληνες θα προτιμήσουν να προφυλάξουν το σ(τ)όμα τους, προδίδοντας τον Χριστό ως κλώνοι του Ιούδα.



Συνειδητοποιήστε το: Αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα γιορτάσετε την επαν-άσταση και δεν θα ξαναζήσετε την Ανάσταση.



Προσαρμοστήκατε στην ΑΝΤΙκανονικότητα και επιτρέψατε την κραυγαλέα ΑΝΤΙσυνταγματικότητα.



Η Ελλάδα γέμισε νάρκισσους, κοιλιόδουλους, φιλάργυρους, οσφυοκάμπτες και ριψάσπηδες.



Ζούμε στην αντίστοιχη εποχή της ειδωλολατρίας, δηλ. της υγειο-λατρείας!



Οι συνέπειες πασίγνωστες!



Mutatis mutandum..., περί ελευθερίας γαρ non est disputandum.



Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ «ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ» 3/3/2021.

ΠΗΓΗ:





Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ... ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ‘’ΠΑΝΔΗΜΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ’’. ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: «ΠΑΝΔΗΜΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Σάββατο 13-2-2021



ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗΣ ΔΩΡΑΣ ΠΟΥ ΒΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΨΑΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ. ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ; Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Από την ειδωλολατρία στην υγειο-λατρεία. Συνειδητοποιήστε το: Αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα γιορτάσετε την επαν-άσταση και δεν θα ξαναζήσετε την Ανάσταση.Κωνσταντίνος Βαθιώτης*** Από την ειδωλολατρία στην υγειο-λατρεία ***Εν αναμονή της επικείμενης ασύλληπτης βλαΚΥΑ με τα ακόμη πιο απάνθρωπα (δήθεν υγειονομικά) μέτρα:Οι Έλληνες διαθέτουν στόμα μόνο για να τρώνε αλλά όχι για να κραυγάζουν όταν τους ξεΚοΙΚΙΛΙΑζουν οι κάθε λογής ΧΑρδαΛΙαδΕΣΟι Έλληνες φόρεσαν διπλές και τρίδιπλες μάσκες για να προστατεύσουν το στόμα τους από τον “αόρατο εχθρό”.Οι Έλληνες που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν.Οι Έλληνες που εκτός από το στόμα υπεραγαπούν το σώμα τους.Οι Έλληνες που έχουν παραλύσει λες και παίρνουν την ναρκωτική ουσία σόμα, μοιάζοντας με τους υπηκόους του Παγκόσμιου Κράτους που πλάστηκε στην φαντασία του Άλντους Χάξλεϋ.Κορώνα στο κεφάλι των Ελλήνων η υγειά τους:Στην υγειά μας, δεν λένε οι Έλληνες όταν τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους;Την υ-γειά τους δεν σκέφτονται πάλι, όταν χαιρετιούνται μεταξύ τους;“Υγεία πάνω απ’ όλα” δεν εύχονται συνεχώς ο ένας στον άλλον;“Να ΄στε καλά” δεν τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ;Mε τέτοιους Έλληνες λοιπόν, που νοιάζονται και τρέμουν ΜΟΝΟ για την υγεία τους, το 1821 η Ελλάδα δεν θα είχε αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό.Διότι η ελευθερία θα ήταν έννοια ΑΟΡΑΤΗ και ΑΧΡΗΣΤΗ.Αλλά τώρα θα συμβεί κάτι ανήκουστο:Αυτοί οι Έλληνες θα προσποιηθούν ότι θα γιορτάσουν τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση υπόδουλοι στους “ειδικούς”, στους “ταχυδακτυλουργούς των αριθμών” αλλά προπάντων στους “ομαδικούς βιαστές” του ελληνικού Συντάγματος.Εκτός από σκυλάκι του κάθε Μητσοτάκη, γίναμε και όνοι των επιστημ-όνων.Κι αφού οι “δικτατορίσκοι αρουραίοι” ροκανίζουν ανενόχλητοι τις ώρες της “άδειας εξόδου” των Ελλήνων από τα μπουντρούμια τους, κοντοζυγώνει η στιγμή της μεγαλύτερης ξεφτίλας των Ελλήνων:Θα πέφτουν για νάνι από τις 4 μ.μ., τρώγοντας πρωινό και μεσημεριανό ταυτοχρόνως, μια φορά την ημέρα!Όσο θα αποδεικνύεται ότι η ΝΕΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ έχει κατακρεουργήσει το Σύνταγμα, τόσο αυτοί οι “νομικοί χασάπηδες” και προσκυνητές της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ θα κάνουν επίδειξη ισχύος, αποκεφαλίζοντας με τον ελεεινό μπαλτά τους κάθε εναπομείνασα σπιθαμή των ατομικών ελευθεριών μας.Και τόσο εσείς που θα διαβάζετε αυτούς τους πύρινους λόγους, θα ξεχαρμανιάζετε ταυτιζόμενοι με την οργή μου.Έτσι στην ουσία γίνομαι κι εγώ, άθελά μου, “ρολίστας του καθεστώτος”: Αυτοί σφάζουν κι εγώ παίζω στο γραμμόφωνό μου τις μελωδίες που σας εκφράζουν.Κι οι μέρες κι οι μήνες περνούν. Και η 25η Μαρτίου πάλι δεν θα εορτασθεί.Και δεύτερο συνεχόμενο Πάσχα που οι Έλληνες θα προτιμήσουν να προφυλάξουν το σ(τ)όμα τους, προδίδοντας τον Χριστό ως κλώνοι του Ιούδα.Συνειδητοποιήστε το: Αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα γιορτάσετε την επαν-άσταση και δεν θα ξαναζήσετε την Ανάσταση.Προσαρμοστήκατε στην ΑΝΤΙκανονικότητα και επιτρέψατε την κραυγαλέα ΑΝΤΙσυνταγματικότητα.Η Ελλάδα γέμισε νάρκισσους, κοιλιόδουλους, φιλάργυρους, οσφυοκάμπτες και ριψάσπηδες.Ζούμε στην αντίστοιχη εποχή της ειδωλολατρίας, δηλ. της υγειο-λατρείας!Οι συνέπειες πασίγνωστες!Mutatis mutandum..., περί ελευθερίας γαρ non est disputandum.Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ «ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ» 3/3/2021.ΠΗΓΗ: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4281782135169530& ;id=100000133581237Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ... ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ‘’ΠΑΝΔΗΜΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ’’. ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: «ΠΑΝΔΗΜΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Σάββατο 13-2-2021 https://youtu.be/6JzO3bxv0tg ». ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: «ΠΑΝΔΗΜΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Κυριακή 14/2/2021 https://youtu.be/n59OlA-BBXA »... ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ.ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗΣ ΔΩΡΑΣ ΠΟΥ ΒΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΨΑΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ. ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ; https://www.brighteon.com/fcd9fe0c-99a4-4d03-8793-cfe4f2383b5a Keywords freedomliesgodmessiahchristsalvationtruthlawpeopleglobalizationsoulantichristdictatorshipdemocracyspreadmasksorthodoxyhereticenforcehellascoronavirusasymptomaticplandemiclock-downcatastrophic-social-quarantine

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