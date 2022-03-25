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25.03.2022 Все идет не так быстро, как хотелось бы. (Выпуск №241. Часть 1 (2))
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5144 views • March 25, 2022
Сайт Vera77.com
Часть 1 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-1
Часть 2 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-2
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Часть 1 https://www.brighteon.com/4840a749-b7f5-483b-918e-0489e7823c49
Часть 2 https://www.brighteon.com/ce786902-eb5a-4904-b9d3-fe7020a1a318
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49:42 Статья Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину https://news.mail.ru/politics/50558862/?frommail=1
52:06 Девятов А.П. "Бесконечный путь хитрости" 20-03-2022 https://www.youtube.com/watch?v=FQHDoC5gMBg
57:59 Эвакуация в ковидные лагеря жителей целого комплекса в Китае
1:17:31 Однокомнатное жильё по среди леса зимой. Тепло, свет и вода имеется. Короткая версия ролика https://www.youtube.com/watch?v=xk7-JPkf4X4
БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМИК от НАЧАЛА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ https://www.youtube.com/watch?v=byFsFh7QGW8
Часть 1 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-1
Часть 2 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-2
Сайт https://www.brighteon.com
Часть 1 https://www.brighteon.com/4840a749-b7f5-483b-918e-0489e7823c49
Часть 2 https://www.brighteon.com/ce786902-eb5a-4904-b9d3-fe7020a1a318
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
0:00 ОТЕЦ ОЛЕГ СТЕНЯЕВ: ВОЙНА ПО-ХРИСТИАНСКИ? https://www.youtube.com/watch?v=jp5jktEa-MM
21:12 АЛЕКСЕЙ ДОБЫЧИН: О ВОЙНЕ. ЗНАМЕНИЕ БОЖЬЕ... Мироточение иконы Божией Матери. https://www.youtube.com/watch?v=uyT4Z4tIDnA
29:44 Путин выпускает зэков! Мародёры будут грабить пригороды. Ваша безопасность теперь в ваших руках. https://www.youtube.com/watch?v=DC4_tr1v2lc
34:16 Статья Западные СМИ открыли для себя реванш нацистов на Украине https://ria.ru/20170504/1493662470.html?in=t
36:04 Стих о докторе
39:39 Уничтожение продуктов питания. Готовят голод. Начали осенью с овощей, теперь и сахар https://www.youtube.com/watch?v=LY7Vq2narpI
42:23 ИСХОД ВЕРУЮЩИХ ИЗ ГОРОДОВ. АРХИМАНДРИТ АФАНАСИЙ (МИТИЛИНЕОС) https://www.youtube.com/watch?v=2FR15HmER5M
49:42 Статья Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину https://news.mail.ru/politics/50558862/?frommail=1
52:06 Девятов А.П. "Бесконечный путь хитрости" 20-03-2022 https://www.youtube.com/watch?v=FQHDoC5gMBg
57:59 Эвакуация в ковидные лагеря жителей целого комплекса в Китае
1:17:31 Однокомнатное жильё по среди леса зимой. Тепло, свет и вода имеется. Короткая версия ролика https://www.youtube.com/watch?v=xk7-JPkf4X4
БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМИК от НАЧАЛА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ https://www.youtube.com/watch?v=byFsFh7QGW8
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