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25.03.2022 Все идет не так быстро, как хотелось бы. (Выпуск №241. Часть 1 (1))
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15888 views • March 25, 2022
Сайт Vera77.com
Часть 1 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-1
Часть 2 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-2
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Часть 1 https://www.brighteon.com/4840a749-b7f5-483b-918e-0489e7823c49
Часть 2 https://www.brighteon.com/ce786902-eb5a-4904-b9d3-fe7020a1a318
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1:13:55 Вопрос ответ Валерий Пякин 21.03.2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=wNjHb38zjOU
1:19:08 Статья Зеленский пообещал платить военным по 100 тысяч гривен в месяц https://www.capital.ua/ru/news/167240-zelenskiy-poobeschal-platit-voennym-po-100-tysyach-griven-v-mesyats#ixzz7Nri1prbE
1:19:33 БратоУбийство Украина Россия. Людей приносят в Жертвоприношение Кукловоды иностранных компаний https://www.youtube.com/watch?v=vdx8bSn_yyo
Часть 1 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-1
Часть 2 http://vera77.com/article/25032022-vse-idet-ne-tak-bystro-kak-hotelos-by-vypusk-241-chast-1-2
Сайт https://www.brighteon.com
Часть 1 https://www.brighteon.com/4840a749-b7f5-483b-918e-0489e7823c49
Часть 2 https://www.brighteon.com/ce786902-eb5a-4904-b9d3-fe7020a1a318
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
01:38 Патриарх благословил агрессию против Украины! https://www.youtube.com/watch?v=o1ZwdHiX8hs
04:53 Владимир Зеленский: Украина не может выполнить ультиматум РФ https://www.youtube.com/watch?v=wg1i3fBBxBM
07:58 Протоиерей Андрей Ткачев о военной операции России на Украине https://www.youtube.com/watch?v=PEAUCEO9e6c
25:50 Письмо читателя
27:02 Письмо читателя
27:49 Письмо читателя
33:03 Письмо читателя
35:53 Письмо читателя
43:00 Вопрос ответ Валерий Пякин 21.03.2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=wNjHb38zjOU
48:16 Война уже идёт. Господь Иисус Христос ждёт нашего покаяния и молитв о мире в России и Украине https://www.youtube.com/watch?v=YWhm4AiA4Sc
53:43 Доказательства планов евреев
1:08:37 Будут кастрировать
1:11:28 Девушка с плакатом NOWAR ворвалась в
студию новостей «Первого канала» https://www.youtube.com/watch?v=Baj1OXZTuE8
1:13:55 Вопрос ответ Валерий Пякин 21.03.2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=wNjHb38zjOU
1:19:08 Статья Зеленский пообещал платить военным по 100 тысяч гривен в месяц https://www.capital.ua/ru/news/167240-zelenskiy-poobeschal-platit-voennym-po-100-tysyach-griven-v-mesyats#ixzz7Nri1prbE
1:19:33 БратоУбийство Украина Россия. Людей приносят в Жертвоприношение Кукловоды иностранных компаний https://www.youtube.com/watch?v=vdx8bSn_yyo
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