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Στον ΛΟΙΜΟ της Αλεξάνδρειας (250 μ.Χ.) Οι Χριστιανοί περιποιούνταν τους ασθενείς και πέθαιναν μαζί τους ενώ οι ειδωλολάτρες απέφευγαν τους αγαπημένους τους για να αποφύγουν, μάταια, τον θάνατο
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61 views • January 21, 2021
Στον ΛΟΙΜΟ της Αλεξάνδρειας (250 μ.Χ.) Οι Χριστιανοί περιποιούνταν τους ασθενείς και πέθαιναν μαζί τους ενώ οι ειδωλολάτρες απέφευγαν τους αγαπημένους τους για να αποφύγουν, μάταια, τον θάνατο ΓΙΑΤΙ «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ιωάν. 15, 13)».
Ανοιχτή επιστολή προς την Σύνοδο για το ζήτημα του εμβολίου του π. Στυλιανού Καρπαθίου, Θεολόγου Ψυχίατρου, Διδάκτορος Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80/ .
"ΒΟΜΒΕΣ" Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟY ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ- ΚΥΝΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! https://youtu.be/oUemBr216FM
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ https://topothoumeno.blogspot.com/2021/01/blog-post_120.html
ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ
ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ;;; https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html ...
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ: "ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ... https://www.brighteon.com/36fa57fb-e9d1-4008-8e71-bc055c828341 ... ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΜΑΣΚΑ;
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΑΦΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ… Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον
μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό μας «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ; (ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ)... «Τί γὰρ
ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ (Ματθ. 16,26)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΗΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "ΕΠΕΜΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ, ΟΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ;) ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ;;;
ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΣΕΒΑΣΘΕΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ;...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ: "ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)"... ΓΙΑ ΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ freevolition.gr
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
http://www.freevolition.gr/666.htm
Ανοιχτή επιστολή προς την Σύνοδο για το ζήτημα του εμβολίου του π. Στυλιανού Καρπαθίου, Θεολόγου Ψυχίατρου, Διδάκτορος Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80/ .
"ΒΟΜΒΕΣ" Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟY ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ- ΚΥΝΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! https://youtu.be/oUemBr216FM
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ https://topothoumeno.blogspot.com/2021/01/blog-post_120.html
ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ
ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ;;; https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html ...
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ: "ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ... https://www.brighteon.com/36fa57fb-e9d1-4008-8e71-bc055c828341 ... ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΜΑΣΚΑ;
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΑΦΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ… Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον
μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό μας «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ; (ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ)... «Τί γὰρ
ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ (Ματθ. 16,26)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΗΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "ΕΠΕΜΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ, ΟΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ;) ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ;;;
ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΣΕΒΑΣΘΕΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ;...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ: "ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)"... ΓΙΑ ΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ freevolition.gr
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
http://www.freevolition.gr/666.htm
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