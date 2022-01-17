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AUSTRALIA HALTED COVID19 TOXIC JABS BECAUSE THE PEOPLE WERE NOW TESTING POSITIVE WITH HIV POSITIVE AIDS OR AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - TRYPARASOMA IN THE VAXX! - ITS GENOCIDE!
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712 views • January 17, 2022
THIS VIDEO CLIP WAS JUST AFTER NWO WORLD ROLL OUT OF THE SO CALLED SAFE AND EFFECTIVE 100% NOW ADMITTED AS 0% - WHY WOULD YOU TAKE A THIRD OF THESE POISONS AS THE FIRST 2 DID NOT WORK AND YOU CAN STILL GIVE AND GET COVID - THE THING IS THE REAL WEAPON WAS INJECTED INTO YOU BIO WARFARE BY PROXY - THE INJECTED NOW PRODUCE THE SPIKE PROTEINS THAT WILL INFECT EACH OTHER NOT THE T CELL IMMUNE NON VACCINATED THEY DEMONIZE! - THE JABS CAUSE MYOCARDITIS PERIACARDITUS BELLS PAULSY THROMBOSIS MICRO CLOTTING EMBILISIMS BRAIN BLEEDS AND NURALOGICAL DAMAGE BLOOD POISONING , AMPUTATIONS - AND MUCH MORE FOR EVERY ONE THAT LIVES 120 DIE! HOW IS THAT SAFE OR EFFECTIVE -AND AS INSULT TO INJURY YOU WERE NOT GIVEN INFORMED CONSENT AS THIS DEADLY TOXIC COCKTAIL HAS IN IT GRAPHENE OXIDE -AIDS PARASITES -HYDRA PARASITES - SELF ASSEMBLING CIRCUITRY - LUCIFASE A BIO LUMINESCENT FOUND IN ANTI FREEZE MAKES IT GLOW! - NANO ROUTERS - NEO-DIMMIUM MAGNETS -THE STRONGEST MAGNET MAKES YOU MAGNETIC AND DEADLY WHEN REACTED BY 5G ASSASSINATION TOWERS -NANO BOTS AND MICRO CHIPS - ALL LEAD INTO FEAR TO GET THIS DEADLY DEVILS BREW TO CHANGE YOUR DNA AND TO CONTROL YOU AND CHANGE YOU! - YOU WERE MADE IN GODS IMAGE AND EVERY CELL HAS GODS STAMP ON IT, ITS A CODE. BILL GATES AS WELL AS WANTING TO DEPOPULATE THE PLANET ALSO WANTS A AI STAMP TO REPLACE GODS, ITS EVIL UNETHICAL AND CRIMINAL - NUREMBERG 2.0 WILL SEE ALL COMPLICIT WILL FACE FAIR JUSTICE - THIS CAN NEVER HAPPEN AGAIN! WE THE PEOPLE WILL SEE REAL JUSTICE FOR WHAT THEY HAVE DONE TO HUMANITY AND THE WORLDS ECONOMY'S - THEY WILL BE STRIPPED OF EVERYTHING AND LARGE REPARATIONS TO ALL NATIONS WILL GIVEN/HANDED BACK. STAND IN YOUR TRUTH AND SOVEREIGNTY AND UNITE AGAINST FASCISM NOW ONE GOD ONE AIM ONE DESTINY! - UNITE WORLDWIDE!
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PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
Military: Biden’s Surgeon General is CGI -https://www.brighteon.com/0653a688-06af-48d1-83c5-c4f75b1b16d3
BEWARE SCULL AND BONES! - https://www.brighteon.com/4eb2eaa6-2b15-4517-8feb-9c3ecb4c6c13
HOT OFF THE PRESS: The Plan (Plandemic) - https://www.brighteon.com/a28ac4c5-27ce-4aac-86bb-2452e3bd71f5
"GUYS" THE POPE PROJECTOR IS PLAYING UP AGAIN! - THE MOVIE SET -https://www.brighteon.com/af02457e-77aa-4e24-bf7d-a94dd29dba9d
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
CONSPIRACY THEORY HUH! - https://www.brighteon.com/6c2d61d7-449d-44f2-beef-783c3dc5511a
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
COVID19 HOAX - https://www.brighteon.com/4fc3ef6c-5f0c-4e84-a226-92c14c1b9971
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
THE DUTCH PM GETS IT - https://www.brighteon.com/7eb498b7-77b3-4ad8-b0a2-c957ebb1dda5
UK TOP DOCTOR SAYS DECEPTION AND GENOCIDE - https://www.brighteon.com/bb259f6e-9560-472d-8344-918d8692bbf4
EVIL PSYCHOPATHS TIME IS UP! "WE ARE COMING FOR YOU!" - https://www.bitchute.com/video/yULv8AmvCycd/
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
REMOTELY DETONATED KILL SHOT - https://www.bitchute.com/video/R5nOnehWog5q/
FLAGRANT DATA MANIPULATION - THEY ARE BUSTED! - https://www.brighteon.com/599d5902-afbf-4e81-a5aa-3fa78ca2ced3
GRAPHENE RAZOR BLADES IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/d6caa516-85a1-44bc-bab4-fe9c90de57fe
YOU MUST BE JOKING? - https://www.brighteon.com/4cb1ecca-2a29-4091-8611-8b55d04b713e
PREVIEW * Covid Home Care - Radiation * NWO 5G Magnetic Graphine * EMF-390 Meter * Mark Steele -https://www.brighteon.com/88d9aea5-cb3c-4655-af13-f0b0c7d5d574
EX-RUSSIAN-INTEL-OFFICER-ZIONIST-DEPOPULATION-AGENDA-IS-REAL
https://www.brighteon.com/376a8e0f-0f13-4f92-be14-69b8b93827f5
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
Military: Biden’s Surgeon General is CGI -https://www.brighteon.com/0653a688-06af-48d1-83c5-c4f75b1b16d3
BEWARE SCULL AND BONES! - https://www.brighteon.com/4eb2eaa6-2b15-4517-8feb-9c3ecb4c6c13
HOT OFF THE PRESS: The Plan (Plandemic) - https://www.brighteon.com/a28ac4c5-27ce-4aac-86bb-2452e3bd71f5
"GUYS" THE POPE PROJECTOR IS PLAYING UP AGAIN! - THE MOVIE SET -https://www.brighteon.com/af02457e-77aa-4e24-bf7d-a94dd29dba9d
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
CONSPIRACY THEORY HUH! - https://www.brighteon.com/6c2d61d7-449d-44f2-beef-783c3dc5511a
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
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