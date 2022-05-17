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17.05.2022 Пора себе уяснить, что Россия воюет с НАТО (Выпуск №246. Часть 2 (1))
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11454 views • May 16, 2022
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/b3ea23e7-f5e5-4086-8181-db26f34935bb
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/1e4f02b8-0d9e-4509-900f-dda973b24bc2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-2
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03:08 Мощная речь Лукашенко в День Победы: у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить! https://www.youtube.com/watch?v=XByEOlkdNP0
05:52 Георгиевская ленточка - Игорь Растеряев https://www.youtube.com/watch?v=N3w0Np6thIc
14:06 Булат Окуджава - Пес. О Старом Больном Усталом Короле https://www.youtube.com/watch?v=GwvYA7Hf9GY
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28:07 Взрыв в Бейруте губернатор столицы назвал национальной катастрофой https://www.youtube.com/watch?v=eoFsm6Z2MHA
31:54 Подборка взрыва в Бейруте с разных камер 04.07.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Wl4bpWVwtFQ
41:28 Путін готується нанести ядерний удар по Заходу, - Піонтковський https://www.youtube.com/watch?v=41kSRqbNBV0
47:05 Сергий Алиев и Товарищ Артем - Связь отсутствия Национальной идеи и военной операции на Украине! https://www.youtube.com/watch?v=331Ah9g3T-k
54:32 Нарышкин: Польша планирует забрать себе Западную Украину https://ura.news/news/1052549400
56:00 Киркоров Молит О Прощении После Танца На Кресте https://www.youtube.com/watch?v=Jr_KnS8njaM
1:03:42 Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя Прямой эфир 23.04.2022 https://www.youtube.com/watch?v=h-1CLIf9uKg
1:06:48 [60 fps] Москва, Тверская улица, 1896 год https://www.youtube.com/watch?v=6FN06Hf1iFk
1:09:40 [60 fps] A Trip Through Paris, France in late 1890s / Un voyage à travers Paris, 1890 https://www.youtube.com/watch?v=fo_eZuOTBNc
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/1e4f02b8-0d9e-4509-900f-dda973b24bc2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-2
Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
03:08 Мощная речь Лукашенко в День Победы: у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить! https://www.youtube.com/watch?v=XByEOlkdNP0
05:52 Георгиевская ленточка - Игорь Растеряев https://www.youtube.com/watch?v=N3w0Np6thIc
14:06 Булат Окуджава - Пес. О Старом Больном Усталом Короле https://www.youtube.com/watch?v=GwvYA7Hf9GY
17:46 ⚡️"Украинцы писали: мы не можем её послушать!" // Монтян о речи Лукашенко на 9 Мая и "удавке США" https://www.youtube.com/watch?v=5KogoH6R0Ng
28:07 Взрыв в Бейруте губернатор столицы назвал национальной катастрофой https://www.youtube.com/watch?v=eoFsm6Z2MHA
31:54 Подборка взрыва в Бейруте с разных камер 04.07.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Wl4bpWVwtFQ
41:28 Путін готується нанести ядерний удар по Заходу, - Піонтковський https://www.youtube.com/watch?v=41kSRqbNBV0
47:05 Сергий Алиев и Товарищ Артем - Связь отсутствия Национальной идеи и военной операции на Украине! https://www.youtube.com/watch?v=331Ah9g3T-k
54:32 Нарышкин: Польша планирует забрать себе Западную Украину https://ura.news/news/1052549400
56:00 Киркоров Молит О Прощении После Танца На Кресте https://www.youtube.com/watch?v=Jr_KnS8njaM
1:03:42 Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя Прямой эфир 23.04.2022 https://www.youtube.com/watch?v=h-1CLIf9uKg
1:06:48 [60 fps] Москва, Тверская улица, 1896 год https://www.youtube.com/watch?v=6FN06Hf1iFk
1:09:40 [60 fps] A Trip Through Paris, France in late 1890s / Un voyage à travers Paris, 1890 https://www.youtube.com/watch?v=fo_eZuOTBNc
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