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17.05.2022 Пора себе уяснить, что Россия воюет с НАТО (Выпуск №246. Часть 2 (2))
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9656 views • May 16, 2022
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/b3ea23e7-f5e5-4086-8181-db26f34935bb
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/1e4f02b8-0d9e-4509-900f-dda973b24bc2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-2
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1:13:08 Преподобный Старец Силуан Афонский https://www.youtube.com/watch?v=cy2Ywrf8TFw
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/1e4f02b8-0d9e-4509-900f-dda973b24bc2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/17052022-pora-sebe-uyasnit-chto-rossiya-voyuet-s-nato-vypusk-246-chast-2-2
Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
00:00 ГУНДЯЕВ ОДУМАЛСЯ? https://www.youtube.com/watch?v=jh5VcsJbfzE
06:09 Патриарх Кирилл БЛАГОСЛОВИЛ ВОЙНУ против Украины. Как "русский мир" расколол церковь — ICTV https://www.youtube.com/watch?v=ENt_JpuzAaI
10:46 Церемония прощания с Владимиром Жириновским прошла в Храме Христа Спасителя https://www.youtube.com/watch?v=PpT8q3Csdu8
16:43 От Голубой Устрицы до де-по-пуляции Земли https://youtu.be/OqfMp9qCEoY
53:31 9 важных пророчеств о России: "Произойдет то, чего никто не ожидает! https://www.youtube.com/watch?v=cZLjh30YPSU
1:09:48 Такого вы еще не видели! Молитва по Уставу https://www.youtube.com/watch?v=SU_weRN1ycU
1:13:08 Преподобный Старец Силуан Афонский https://www.youtube.com/watch?v=cy2Ywrf8TFw
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